Borgmester Steffen Jensen (S) præsenterer sit budget digitalt via kommunens Facebook-side.

Borgmester præsenterer budget på Facebook

Det bliver livestreamet fra byrådssalen på Halsnæs Kommunes facebook-side. Steffen Jensen vil bruge 10-15 minutter på at præsentere sit budget, hvorefter der er i kommentarsporet til videoen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til budgettet.