Borgmester på genåbningsturné: Det var godt, at vi ventede

Halsnæs - 22. april 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskeden var enslydende og ikke til at tage fejl af, da borgmester Steffen Jensen(S) tirsdag tog på genåbningsturné og besøgte skoler i Ølsted og børnehuse i Frederiksværk og Melby. I alle afkroge af kommunen var institutions- og skoleledere glade for, at borgmesteren og byrådet havde udskudt genåbningen af skoler og dagtilbud. Statsminister Mette Frederiksen(S) havde ellers bebudet, at en åbning kunne ske allerede i sidste uge.

- Den tilbagemelding jeg har fået er, at det var godt, vigtigt og helt afgørende, at et samlet byråd gav mere tid til en god forberedelse og planlægning af åbningen. Det har gjort ledere, medarbejdere, børn og forældre mere trygge ved at starte, siger Steffen Jensen og gør det klart, at hvis nogen steder ikke var klar, så havde de lov til at vente yderligere.

- Jeg har meldt til ledere og medarbejdere, at så var det bedre at vente en dag. Det var vigtigt for mig, at de følte, der var styr på tingene, og at forældrene var trygge ved at aflevere, siger borgmesteren.

Børnenes 6. sans Steffen Jensen kunne ved selvsyn se det store arbejde, som medarbejderne har lagt i genåbningen, hvor der er fundet kreative løsninger, så retningslinjer om social distance og god hygiejne kan blive overholdt, blandt andet ved hjælp af udeskole, brug af nye lokaler og opsætning af ekstra håndvaske.

Han har ikke hørt nogen dårlige historier om genåbningen, men kunne selv mærke, at coronaen kaster sin skygge over skoler og børnehuse.

- Mit indtryk er, at børnene kan mærke, at noget er anderledes. De er lige nu mere forsigtige og stille og ved godt, at de voksne er på en anden måde, fordi der er noget i gære og noget er alvorligt.

Leder efter personale 654 af de 1.000 børn, som er opskrevet i kommunens dagtilbud vendte mandag tilbage i deres institution. Dertil kommer 271 ud af 700 børn i SFO. At der ikke er tale om flere, er kommunens held.

- Hvis alle var kommet med deres børn, så havde vi ikke væres i stand til at løse det med du nuværende rammer og retningslinjer, vi arbejdedr med, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Vi har en enorm stor kapacitets- og personalemæssig udfordring, når vi skal leve op til retningslinjerne.

Han gør det klart, at kommunen bruger alt tilgængeligt personale, selvom det »kun« er 50-60 procent børn, der er vendt tilbage.

Derfor leder Halsnæs Kommune både internt og eksternt efter mere personale.

- Da vi havde ekstra brug for ekstra hjælp på plejecentrene meldte pædagoger og medhjælpere sig på banen. Nu vil vi internt høre, om der er nogen, som melder sig. Det kan være alt fra bibliotekarer til jurister, siger han.

Arbejder på løsning Da dagtilbuddene mandag åbnede var det med en åbningstid fra klokken 07.00 til 16.00 - to timer mindre end kommunens nødpasning, som strakte sig fra 06.00 til 17.00.

Det har givet problemer for en række familier og enlige forældre.

- Vi har fået tilbagemeldinger fra omkring 40 familier eller forældre, som har kritiske jobfunktioner og som har været afhængige af tidlig aflevering, fordi de ikke har andre pasningsmuligheder, siger Steffen Jensen.

Han gør det klart, at kommunen arbejder på en løsning med en udvidet nødpasning fra 06.00 til 07.00, som skal træde i kraft fra den 27. april.

- Vi har brug for tid til at finde anden løsning, og vi har en arbejdsgruppe, som kommer med forslag til, hvordan det kan løses, siger Steffen Jensen og slår fast, at der ingen nemme snuptag er i øjeblikket.

- Lige nu bruger vi alt personale inklusiv vikarer på at opretholde den nuværende åbningstid. Hvis vi skal have yderligere åbningstid, kan vi ikke klare det med det nuværende personale. Og hvis vi i stedet lukker en time før, så er der andre, som bliver ramt.

- Men vi arbejder på en løsning og på at hjælpe folk bedst muligt.