Se billedserie Borgmester Steffen Jensen overraskede Hanza Zaman hjemme på hans adresse i Frederiksværk med et legat på 1000 kr. Foto: Niels J. Larsen

Borgmester overraskede gymnasieelev

Halsnæs - 10. marts 2021 kl. 13:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det var en overrasket Hamza Zaman, der onsdag middag blev revet ud af sin online-hjemmeundervisning med klassekammeraterne i 3.X på Frederiksværk Gymnasium & HF, da det ringede på døren.

Udenfor stod hans tidligere folkeskolelærer, nuværende borgmester i Halsnæs Steffen Jensen sammen med Helle Lunderød, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og i øvrigt også formand for gymnasiets bestyrelse.

Borgmesteren kunne fortælle Hamza, at han efter indstilling fra sine lærere modtog 1000 kr. fra Frederiksværk-forfatteren Aase Hansens Legat. Og han fik samtidig en ekstra hilsen fra Helle Lunderød i form af et hæfte med en af Aase Hansens noveller.

- Jeg er meget overrasket, men det er da en dejlig anerkendelse. Jeg har hørt om Aase Hansen og glæder mig til at læse novellen, sagde Hamza Zaman til Frederiksborg Amts Avis, da Steffen Jensen og Helle Lunderød fortsatte deres tur rundt for at overraske andre prismodtagere.

I øvrigt efter at Steffen Jensen havde joket med, at Hamza kunne bruge pengene på at invitere borgmesteren i biografen!

Hamza Zaman er formand for Ungerådet i Halsnæs Kommune og for elevrådet på gymnasiet, hvor han var en af de 12 elever som sidste år gennemførte Projekt Forskerspire.

Portioner fra Aase Hansens Legat blev senest uddelt i 2017, men det er blevet muligt at genoptage traditionen med at uddele legater til elever, der har ydet en ekstraordinær indsats, da legatet er blevet lagt sammen med andre legater. Derfor blev i alt 17 elever overrasket med et legat i går.

Det var yderligere fem fra Frederiksværk Gymnasium & HF samt elever fra Tieren, Frederiksværk Skole, Melby Skole, Magleblik Skole, Hundested Skole og Lillebjerg Skole.

Hvem de øvrige modtagere er, kan læses i Frederiksborg Amts Avis torsdag. Nogle af dem kan nemlig blive overrasket, når det ringer på døren senere onsdag eftermiddag.