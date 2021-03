Elever på ungdomsuddannelser og i 5.-10. klasse i folkeskolen får fra på mandag én udendørs undervisningsdag om ugen. Foto: Frederiksværk Skole

Borgmester om genåbning: Det er ikke en god plan

Halsnæs - 10. marts 2021 kl. 12:31 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Mens mange elever i Jylland, på Fyn og Bornholm kan juble over udsigten til at vende mere tilbage til skolebænken, må de unge i Halsnæs Kommunes folkeskoler og ungdomsuddannelser finde det varme overtøj frem for at se deres klasse kammerater og lærere igen.

Regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre fremlagde tirsdag de næste trin for genåbningen af Danmark, og planen indeholder store regionale forskelle. I Jylland, Fyn, Bornholm og alle øer, som ikke er brofaste kan mange elever på ungdomsuddannelser og i folkeskolen fra 14. marts komme i skole hver anden uge, men i hovedstadsområdet og Nordsjælland må de unge kigge langt efter samme muligheder. De får kun én dag med udendørs undervisning om ugen, og den plan udløser ingen ros fra Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

- Jeg synes ikke, at det er en god genåbningsplan, og de må forvente at få lokal kritik. Der er ingen tvivl om, at jeg ville ønske, at man havde mere fleksibilitet i genåbningen, gik mere lokalt til værks og kiggede på situationen i de enkelte kommuner, siger Steffen Jensen.

Eleverne har været hjemsendt siden december og én enkelt undervisningsdag om ugen kan synes som en ringe trøst.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke kan lave samme tiltag lokalt for eleverne, for vi er klar til det.

Kigger ikke på smittetal Den nye genåbningsaftalen er lavet på baggrund af Epidemikommissionens vurderinger og betyder helt konkret, at 5.-10.klasse i de kommunale folkeskoler og på ungdomsuddannelser får én ugentlig udendørs skoledag. Samtidig kan efterskoler og højskoler lave en fuld genåbning.

Men genåbningsplanen tager ikke højde for smittetryk og -tal i de enkelte kommuner. Halsnæs Kommune har længe haft smittetal langt under bekymringsgrænsen og var en overgang nede på bare én enkelt smittet på en hel uge. De seneste tal viser fem smittede de seneste syv dage og et incidenstal - antal smittede per 100.000 indbyggere på 16.

Det er langt under for eksempel Kolding Kommune, som har 145 smittetilfælde og et incidenstal på 155,9, men fra på mandag alligevel må tilbyde undervisning hver anden uge til elever afgangsklasser på ungdomsuddannelser og i folkeskolen.

- Man har vurderet, at en håndfuld kommuner ikke skal have de samme muligheder som resten af landet, selvom smittetallene lave, og i den her situation er det svært at forklare eleverne, hvorfor det skal være sådan. Det giver ikke mening, at man kan bringe afgangsklasserne mere tilbage i skole i Kolding end i Halsnæs, siger Steffen Jensen.

Sat i bås med region Flere steder i Region Hovedstaden - blandt andet Ishøj, Egedal og Fredensborg - er der fornylig registreret høje smittetal. I følge Steffen Jensen burde det dog ikke have indflydelse på Halsnæs' genåbningsmuligheder.

- Vi bliver sat i bås med hele hovedstaden og Nordsjælland, selvom vores situation heroppe ser helt anderledes ud. Målet må være at åbne mest muligt på en forsvarlig måde, og der mener jeg godt, at Halsnæs kunne være en del af, for yderligere åbning af skolerne er ikke en aktivitet, der vil medføre øget aktivitet over kommunegrænsen.

Borgmesteren håber nu på, at smittetallene forbliver lave, så yderligere genåbning

- Jeg er glad for, at de genåbninger man har lavet for de små elever ikke ser ud til at have en negativ påvirkning på smittetrykket, så vi allerede et par uger senere nu kan genåbne mere. Hvis den udvikling fortsætter, så kan vi måske allerede fra 1. april se ind i yderligere genåbning med flere elever i skolerne og mere åbent erhvervsliv, siger Steffen Jensen.

