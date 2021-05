Borgmester Steffen Jensen langer ud efter politikerne på Christiansborg, fordi de har travlt med at lave genåbningsaftaler uden at tilpasse nedlukningsmodellerne til virkeligheden. Det presser kommunerne. Foto: kdd Foto: unknown

Borgmester med hård kritik efter ny genåbning: Nedlukning er ude af trit med virkeligheden

Halsnæs - 19. maj 2021 kl. 04:12 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Partierne på Christiansborg - minus Nye Borgerlige - blev sent mandag aften enige om den tredje genåbningsaftale på en måned, og denne gang åbner nærmest hele det danske samfund på nær natklubber. I samme tidsrum er modellen for, hvornår sogne og kommuner automatisk skal nedlukke, blevet justeret én gang. Kommunerne skal derfor stadig holde sig under samme smittegrænse, selvom langt mere nu bliver genåbnet. Den situation får nu Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune til at råbe op.

- Når man åbner så meget op, som de har ønsket, så er det en præmis, at langt flere bliver smittet. Hvis du samtidig har en model for automatisk nedlukning, der slår som en hammer og medfører vidtgående nedlukning, men som ikke bliver tilpasset virkeligheden, så ender langt flere kommuner med at lukke, siger Steffen Jensen.

Flere nordsjællandske kommuner kæmper med høje incidenstal og nærmer sig nedlukningsgrænsen på 250 smittede per 100.000 borgere. Fredensborg, Allerød og Helsingør ligger i den seneste opdatering alle med et incidenstal på over 200, mens det i Halsnæs er 189.

Bliver nedlukninsgrænsen hævet yderligere, så er risikoen for, at smitten kommer ud af kontrol, også større.

- Hvis vi åbner mere op, men ikke kan tilpasse nedlukningsgrænserne, fordi det ikke er fagligt forsvarligt, så er vi ikke klar til at åbne mere, siger Steffen Jensen.