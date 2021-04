Borgmester Steffen Jensen vil have smitten længere ned, så Halsnæs ikke ligger på grænsen til en ny nedlukning. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester lettet over genåbning: Nu skal vi have smitten længere ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester lettet over genåbning: Nu skal vi have smitten længere ned

Halsnæs - 09. april 2021 kl. 14:59 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Skoler og liberalt erhverv i Halsnæs Kommune får fra 12. april lov at slå dørene op. Det har Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed - fredag meddelt kommunen. Myndighederne har givet grønt lys til genåbningen, fordi kommunens corona-smittetal er faldet de seneste dage. Det glæder borgmester Steffen Jensen(S).

- Jeg er super lettet og glad over, at vi ved en kæmpe fælles indsats er lykkedes med at bringe smitten i kommunen ned til et leje, hvor skoler og liberalt erhverv kan genåbne. Men det er også vigtigt, at vi nu holder fast i de gode vaner, så vi ikke risikerer at skulle lukke ned igen om kort tid, siger Steffen Jensen.

200 er grænsen Det er Epidemikommissionen, som har rådgivet myndighederne om at genåbne fire af de fem kommuner, her i blandt Halsnæs, som inden påske blev lukket ned. I kommissionens vurdering fremgår det, at den afgørende faktor for genåbningen har været, at kommunernes incidenstal ligger under 200 smittede per 100.000 indbyggere.

»Epidemikommissionen rådgiver om, at kommuner med særlig høj incidens kan genåbne efter den 11. april 2021, jf. politisk rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021, såfremt de ikke har en testkorrigeret incidens pr. uge, som overstiger 200, dvs. samme incidensgrænse som i model for automatisk lokal nedlukning for kommuner«, lyder det i Epidemikommissionen vurdering.

Fredag var smittetallet faldet til 49 smittetilfælde den seneste uge svarende til et indicidenstal på 156.6 smittede pr. 100.000 borgere - under smertegrænsen på 200.

Men det tilfredsstiller ikke borgmesteren.

- Mit mål er ikke, at vi skal ligge på 150 smittede eller på grænsen til en ny nedlukning. Det har vi ikke nerver til. Vi skal fortsætte med at få smitten længere ned, siger Steffen Jensen.

Smittetallene i Halsnæs er faldet efter, at kommunen har sat ind - blandt andet i Maglehøj-området - med mobile testcentre, »ambassadører« som har stemt dørklokker og opfordringer om, at alle borgere bliver testet.

- De massive indsatser vi har sat i gang kommer vi til at fortsætte med, selvom det er lykkedes at få smitten ned - blandt andet i Maglehøj, hvor borgerne har gjort en stor indsats. Vi har blandt andet planer om at køre testenheder andre steder hen i kommunen og samarbejde med politiet og butikker.

Tag plads hos frisøren Halsnæs Kommune har tidligere været en coronaduks, hvor kun de små ø-kommuner har haft færre smittede. Men op til påske gik udviklingen den gale vej, og Halsnæs nåede en andenplads blandt kommunerne i landet med højest incidenstal - over 200 smittede per 100.000 indbyggere. Den udvikling udløste et påbud fra myndighederne om, at skolerne ikke kunne åbne efter påske, og at det liberale erhverv ikke kunne genåbne alligevel den 6. april, som størstedelen af Danmark ellers var blevet stillet udsigt.

Myndighedernes udmelding fredag betyder, at liberale erhverv som frisører, massører og tatovører igen kan få kunder i stolen og på briksen fra den 12. april.

- Dejligt at fornuften sejrede og de erhvervsdrivende igen kan byde kunderne velkomne. Det var helt urimeligt at de skulle opleve den usikker om hvornår de kunne få lov til at åbne i tid hvor det er svært nok at drive virksomhed, siger folketingsmedlem for Venstre Hans Andersen, der stillede flere spørgsmål om den lokale nedlukning til erhvervsminister Simon Kollerup(S).

Skolebørn vender tilbage Udmeldingen betyder desuden, at skolebørnene i Halsnæs kan vende tilbage til deres klasseværelser. Eleverne blev sendt hjem i ugen før påske som konsekvens af det høje smittetal, men styrelsen anser det nu for sikkert at genåbne både folkeskoler og privatskoler beliggende i Halsnæs Kommune.

Med genåbningen overgår undervisningen til den model, der er gældende i resten af landet. Det vil sige, at børn i indskolingen fra 0.-4. klasse møder fysisk ind til undervisning hver dag, mens elever fra 5. klasse og op vil skulle møde ind på skift klassevis.

De enkelte klasser får besked direkte fra skolen via AULA om, hvordan undervisningen tilrettelægges.

Små nedlukninger Samtidig med at Halsnæs kan genåbne skoler, frisører m.v. træder mandag en ny lovgivning i kraft, der giver den enkelte kommune ansvar og pligt til at styre lokale op- og nedlukninger i forhold til smittetallene.

- Der kommer andre spilleregler, og de kompetencer vi får lokalt, vil vi udnytte mest fleksibelt. Det er lokalt, man ved, hvor smitten er og laver opsporing, og det er positivt, at vi får de muligheder, siger Steffen Jensen.

Kommunerne får blandt andet mulighed at lave nedlukninger, som begrænser sig til mindre dele af kommunen.

- Man vil opleve, at hvis der er udbrud i et specifik sogn, på en skole eller i en klasse, så kan de blive lukket. Det giver god mening. Hvis der for eksempel er nul smittede i Ølsted, så kan børn godt komme i skole der, selvom der er smitteudbrud i Hundested. Så laver vi indsatsen, der hvor smitten er, siger Steffen Jensen.