Nogle af kommunens busser fragtede toresdag borgere til og fra vaccine.Foto: Niels J. Larsen

Borgmester krydser fingre for genåbning på mandag

Halsnæs - 09. april 2021 kl. 08:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Efter endnu et døgn med dalende smittetal i Halsnæs krydser borgmester Steffen Jensen (S) fingre for, at et møde i fredag med Styrelsen for Patientsikkerhed munder ud i, at der mandag kan åbnes for skoler og liberale erhverv.

- Jeg håber virkelig vi kan trykke på knappen og sætte igang. Jeg har som alle en kæmpestor interssse for at vi gerne skal åbne op for børn og frisører på mandag, men samtidig er det afgørende, at vi fortsætter med en kæmpe indsats for at få bragt smitten ned, siger Steffen Jensen.

Torsdag var incidenstallet faldet til 163 pr. 100.000 borgere efter før påske at være røget over de ekstra kritiske 200, således at der kom påbud om at både skoler og liberale erhverv skulle holde lukket i denne uge.

- Tallet skal længere ned end 150-160. Det nytter ikke vi ligger på grænselandet, hvor 10 nye smittede kan betyde rigtig meget. Vi skal ned omkring fem smittede pr. uge, siger Steffen Jensen med henvisning til at det reelle antal nye smittede de seneste syv dage er 51.

Heraf er syv nye kommet til statistikken torsdag, mens et antal altså er røget ud, så der samlet er ni færre end onsdag. Halsnæs var i påsken oppe lige efter Ishøj med det næsthøjeste smittetal. Torsdag var man rykket ned som nummer fem.

Steffen Jensen konstaterer med tilfredshed at den særlige indsats omkring Maglehøj med mobilt testcenter og »ambassadører« som har stemt dørklokker har virket. Smitten for de seneste uge er spredt ud over kommunen, og der er kun få nye i Maglehøj, hvor man vil undersøge muligheden for at fortsætte med ekstra testning. Enten via privat operatør eller bedre med den mere pålidelige PCR-test.

Fra på mandag træder ny lovgivning i kraft, hvor byrådet får kompetence og pligt til at styre en op- eller nedlukning i forhold til smittetallene. Enten samlet for kommunen eller fordelt på de enkelte samle sogne. I venten på dette og fredagens melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed iværksættes der allerede nye tiltag, ligesom Økomoudvalget havde møde torsdag morgen for at blive orienteret og give mandat til et spillerum for borgmester og krisestab til at træffe hurtige beslutninger.

- Vi har bedt politiet være synlige på udvalgte steder, hvor der har været tendens til lidt for mange mennesker, ved centre og større butikker. Ikke nødvendigvis med bødeblokken men blot for at minde om at der skal holdes afstand og ikke være for mange ude at handle. Videre vil vi tage fat i virksomhedsdirektører i centrene om det samme, og vi er ved at undersøge om de ansatte i det kommunale podeteam kan tage ud disse steder for at teste, siger Steffen Jensen.

Torsdag eftermiddag var Steffen Jensen selv med som buschauffør, da 300 Halsnæsborgere skulle have deres andet vaccinestik.