Borgmester klar med ny økonomisk politik

Halsnæs - 22. januar 2020

Borgmester Steffen Jensen (S) fremlægger på Økonomiudvalgsmødet i dag onsdag et forslag til en ny, revideret økonomisk politik for Halsnæs, der skal udstikke den langsigtede økonomiske retning for kommunen.

I 2014 vedtog byrådet under daværende borgmester Steen Hasselriis (V) en økonomisk politik for perioden 2015-2018. Det forslag som Steffen Jensen nu lægger frem er uden et egentligt udløb, men kan revideres af byrådet, når det ønskes.

- Det er udmærket med en økonomisk politik, hvis man bruger den aktivt som et forhandlingsredskab, hvor partierne ved, hvilken ramme de har, og som et redskab for det administrative arbejde, siger Steffen Jensen om det ny forslag, som administrationen har udarbejdet.

Det ny forslag rummer nogle konkrete økonomiske mål. Således skal den gennemsnitlige kassebeholdning i en budgetperiode være på minimum 64 millioner kroner, svarende til 2000 kroner pr. indbygger. Gælden skal nedbringes til maksimalt 15.000 kr. pr. indbygger.

1,5 procent årligt Der skal i hver budgetproces fremlægges effektiviserings- og reduktionsforslag for 1,5 procent af nettodriftsbudgettet med det formål at skaffe råderum for de udfordringer, der kan opstå, eller give mulighed for at lave politiske omprioriteringer og afsætte midler til andet.

Videre skal der fra 2023 for at sikre et retvisende flerårsbudget ikke indarbejdes nye effektiviseringspuljer, men alene budgetteres med konkrete og besluttede forslag.

Steffen Jensen konstaterer, at der i forhold til den økonomiske politik, som blev vedtaget under Steen Hasselriis, er fjernet nogle af de mere ideologiske formuleringer og målsætninger, så det i højere grad er et arbejdsredskab.

I den økonomiske politik, der blev vedtaget i 2015, fremgik det, at den gennemsnitlige kassebeholdning skulle være 80 millioner kroner, det reduceres altså nu til 64 millioner.

Sigtepunktet for gælden pr. indbygger var også 15.000 kr., mens man havde et sigtepunkt om effektiviseringer på én procent og reduktioner på én procent. Dette er altså i det ny forslag lagt sammen til samlet 1,5 procent.