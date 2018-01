Steffen Jensen og Steen Hasselriis fotograferet før valget foran væggen med tidligere borgmester i Frederiksværk og Hundested, hvor portrættet af Hasselriis nu skal hænges op. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester i arbejdsbukser med samarbejdshandsker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester i arbejdsbukser med samarbejdshandsker

Halsnæs - 02. januar 2018 kl. 14:53 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Tak for at gøre Halsnæs et godt sted at leve.«

Sådan indleder den ny borgmester Steffen Jensen (S) sin nytårshilsen til kommunens borgere. Takken går bl.a. til de frivillige, der hver eneste dag tropper op for at gøre en indsats for andre.

»Det skaber sammenhængskraft og giver mennesker muligheder, som de ellers ikke havde i udsigt. Tak til hver af jer, I er uundværlige,« skriver Steffen Jensen.

Takken går også til det private erhvervsliv, der udover at skabe stor værdi og arbejdspladser også tager et stort socialt ansvar for borgerne og støtter op om mange lokale aktiviteter. Samt til kommunale ansatte, der gør en kæmpe indsats.

»Borgernær velfærd er ikke alene et spørgsmål om økonomi, det er i lige så høj grad måden den udleves. Jeg har været på mange besøg i det kommunale landskab og agter at komme ud til endnu flere de næste år. De steder jeg har været, er jeg blevet mødt af medarbejdere, der i den grad er gået op i deres arbejde - ikke kun fordi der kommer løn på kontoen,« skriver borgmesteren.

»Jeg glæder mig utrolig meget til 2018. Der er så mange politiske temaer vi skal have igangsat og fulgt op på. En stor inddragelsesproces på dagtilbudsområdet, afklaring og placering af en skole i Frederiksværk, nabokommunesamarbejdet om forbedret infrastruktur, udmøntningen af velfærdsbudgettet, flere boliger, kystsikring og meget mere. Arbejdsbukserne og samarbejdshandskerne er taget på, nytåret er skudt ind.«

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.