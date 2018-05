Færgen M/S Columbus, der sejler mellem Kulhuse og Sølager er her på billedet stødt på grund. Og grundstødt kan den risikere at blive meget længe, Frederikssund Byråd skal nemlig tage stilling til om de helt vil nedlægge overfarten. Det bekymrer borgere og borgmester i Halsnæs. Foto: unknown

Borgmester håber færge går fri af sparerunde

Halsnæs - 07. maj 2018 kl. 05:55 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund byråd skal tage stilling til, om de vil nedlægge færgeruten fra Sølager til Kulhuse, og det har gjort flere Halsnæsborgere bekymrede.

Læs også: Færgelukning er med i sparekatalog

- Det bliver som at miste sin venstre hånd. Prøv at tænk videre. Vi mistede Grenaa-færgen, skal vi nu også miste Kulhusefærgen? Hvad hvis vi en dag mister Rørvig-færgen? Så er det virkelig udkants-DK herude på næsset, skriver en bekymret borger på en offentlig facebookside for Hundested.

Udbruddet er en reaktion på en artikel i Frederiksborg Amts Avis torsdag, om at forvaltningen i Frederikssund Kommune har sat en nedlæggelse af færgeoverfarten Kulhuse-Sølager på listen over spareforslag.

Og det har vakt uro hos flere borgere, der giver udtryk for, at de vil være særdeles kede af at miste den lille M/S Columbus, der sejler i sommerhalvåret og har plads til otte personbiler og 70 passagerer.

Heller ikke borgmester Steffen Jensen håber, spareforslaget bliver til noget.

- Det ville være rigtig, rigtig ærgerligt. Færgen har mange brugere, og vi deles jo om udgifterne. Jeg regner med de henvender sig og tager dialogen, hvis det kommer på tale. Men i et sparekatalog vil der altid være forslag, der er uspiselige, siger han.

Spareforslaget er bragt på banen i Frederikssund af administrationen som en del af et tidligt katalog over mulige besparelser frem mod budgetforhandlingerne. Heri er også et forslag om at hæve billetprisen for at sejle med færgen.

Forslaget er endnu ikke blevet politisk behandlet.

Og umiddelbart har forslaget heller ikke opbakning blandt politikerne i byrådet i Frederikssund. Som avisen skrev torsdag, så var hverken Teknisk Udvalgs socialdemokratiske formand eller Venstre-næstformand klar til at nedlægge avisen.