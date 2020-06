Se billedserie I følge Steffen Jensen var det sværere at genåbne samfundet end at lukke det ned. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester gør status: -Vi er kommet godt gennem coronakrisen

Halsnæs - 24. juni 2020 kl. 17:05

Det er snart fire måneder siden, at Halsnæs Kommune så sig nødsaget til at oprette et kriseberedskab for at kunne handle hurtigt på truslen fra den nye coronavirus. Siden har beredskabet - der består af borgmesteren, kommunens direktion og relevante fagpersoner - holdt daglige digitale møder under coronakrisen. Men det er ikke længere nødvendigt, mener kommunen, som i denne uge har valgt at sætte kriseberedskabet i bero.

- Der er ikke længere det samme behov for at mødes i krisestaben, men sker der noget, så kan vi hurtigt samles igen, siger borgmester Steffen Jensen(S).

Under coronakrisen forgik al kommunikation med pressen telefonisk eller per mail, men nu tager han i mod journalisten på sit kontor, dog uden at give hånd. Det er et tegn på, at hverdagen er ved at vende tilbage til normalen, ligesom mange af de kommunale serviceopgaver efterhånden er tilbage i noget nær normal drift.

Selvom Halsnæs Kommune i følge tal fra Statens Serum Institut har nul smittede med COVID-19 indenfor den seneste uge, gør borgmesteren det meget klart, at kommunen ikke er i gang med at afblæse coronakrisen. Indenfor den seneste måned har kommune også haft smittetilfælde på både plejecentre og skoler.

- Vi nedlægger ikke kriseberedskabet, men sætter det i bero. Coronavirus er ikke et overstået kapitel, men skal stadig tages seriøst, for vi ønsker ikke at komme i en situation, hvor vi skal til at lukke ned igen, efter genåbningen er startet. Det, tror jeg, er en svær vej at gå, siger Steffen Jensen.

Beredskab bestemmer Under corona-krisen har kriseberedskabet besluttet, hvordan situationer skulle håndteres, og hvordan udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder konkret skulle gennemføres i Halsnæs Kommune. I flere tilfælde har de andre partiformænd dog været hørt.

- Der har været kontakt på formandsniveau, hvor Anja (Rosengreen,SF), Thue (Lundgaard, EL), Michael (Thomsen, V) og Helge (Friis,S) har stået klar til at drøfte ting. Når vi har sagt, at vi planlægger at gøre bestemte ting, og er de blevet spurgt, om de har kommentarer eller synspunkter til det, siger Steffen Jensen.



Halsnæs Kommune har fornylig haft smittetilfælde på både skoler og plejecenter, men i følge de seneste statistikker fra Statens Serum Institut er der 0 smittetilfælde den seneste uge. Foto: Niels Jørgen Larsen



Og selvom kriseberedskabet nu bliver stillet i bero, så er det stadig kriseberedskabet, der bestemmer i coronaanliggender. Det vil ikke blive vendt i byrådet eller andre politiske udvalg.

- Hvis der sker noget, som kræver, at vi tager en beslutning, så er det stadig krisestabens bord. Det bakker et stort flertal af politikere op om. Det er blandt andet et spørgsmål om tid. Vi kan ikke nå at behandle det politisk, hvor der kun er møder én gang om måneden. Så ville vi ikke kunne handle i tide, forklarer borgmesteren.

Derfor er kriseberedskabet klar, hvis COVID-19 atter blusser op, som det er set i Nordjylland og Tyskland på det seneste, eller hvis der kommer nye udmeldinger fra de danske myndigheder, som kriseberedskabet skal reagere på.

Svært at genåbne Statsminister Mette Frederiksen lukkede den 12.marts store dele af landet ned for at mindske spredning af den potentielt dødelige virus. Siden er fulgt en forsigtig genåbning, hvor skoler, institutioner, erhverv og kultur gradvis er åbnet op, mens erhvervslivet er forsøgt hjulpet ved at fremrykke anlægsarbejde og betaling af regninger. Ser han tilbage på hele forløbet, er borgmesteren ikke i tvivl om, hvad der har været sværest at føre ud i livet.

- Det har været svære 3-4 måneder, men det er uden sammenligning sværere at genåbne end at lukke ned. Nedlukningen var en detaljeret ordre oppe fra, hvor vi helt klar fik besked på, hvad der skulle løses, hvordan der skulle lukkes og hvornår det skulle ske. Genåbningen har været mere kompliceret, siger Steffen Jensen.

Det skyldes, at der er givet friere tøjler til kommunerne.

- Vi har fået nogen rammer, som vi selv har skulle tolke og arbejde indenfor samt nogle sundhedsfaglige retningslinjer. Men der har været en kæmpe elastik i forhold til, hvordan vi har kunne gøre tingene, siger Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør i Halsnæs Kommune.

Derfor, bemærker han, er der også stor forskel på, hvordan kommunerne har løst opgaven. For eksempel åbnede genåbnede skoler og institutioner i Halsnæs først en uge efter, at statsministeren havde bebudet, at der kunne genåbnes.

- Vi får lokale sundhedsfaglige råd og anbefalinger af chefer og ledere på området, som kender stederne, borgerne og forholdene indgående. Samtidig har vi arbejdet med et forsigtighedsprincip, hvor vi hverken ville være overforsigtige eller gå for hurtigt frem. Jeg synes, at vi ligger midt på skalaen, siger Steffen Jensen.

Godt igennem krisen Den svære situation til trods er kommunaldirektøren og borgmesteren godt tilfredse med, at kommunerne har fået stort ansvar under krisen. Det har nemlig været et ønske fra kommunerne før coronakrisen indtraf.

- Vi kan ikke kræve mere ansvar som kommune, hvis vi så ønsker, at andre skal tage beslutningerne for os, når det bliver svært. Og oprigtig talt mener jeg, at vi er kommet godt i gennem det her, siger Steffen Jensen.

Begge roser de Kommunernes Landsforening(KL) for deres ageren under krisen.

- KL har virkeligt slået til i den her sag. De har virkelig være gode til at koordinere mellem stat, region og kommuner og dagligt sprøjtet vigtig information ud med minutiøse detaljer om afstandskrav, hygiejneregler og så videre, lyder rosen.

Forstår frustration Halsnæs Kommune traf de første foranstaltninger allerede inden statsministerens historiske tale i fjernsynet. Den 4. marts indskærpede kommunen reglerne for besøg på plejecentre.

- Vi lukkede ned på udsatte områder før Mette Frederiksen, og vi har stort set holdt virussen ude af de udsatte områder. Og det har hele tiden været målet: at beskytte de svageste borgere, siger borgmesteren.

Netop de strikse besøgsregler på plejecentre har været genstand for debat under krisen. Det har frustreret både ældre og deres pårørende, at det til tider har været umuligt at ses.

- Jeg forstår godt, at de pårørende har været dybt frustreret, og havde det været min far, som jeg ikke kunne besøge i en lang periode, så havde jeg også været pissesur. Men vi har vidst, at vi skulle passe på de ældste og svageste borgere, for hvis coronavirus kom ind på et plejecenter, så ville det med stor sandsynlighed betyde dødsfald, siger Steffen Jensen.

Med mindre arbejdet med en vaccine skrider hastigere frem end beregnet, eller der dukker en effektiv behandlingsform op, så forventer borgmesteren, at der vil komme en andenbølge af coronavirus.

- Det forbereder vi os på. Vi har fået nogen erfaringer i forhold til at sikre de rette værnemidler, og hvilke tiltag der fungerer godt og dårligt, siger han og gør det klart, at kommunens beredskabsplan skal skrives om efter sommerferien.

Ingen politik på krisen I sidste uge vendte de fleste offentlige medarbejdere tilbage til rådhuset og blev modtaget af kommunaldirektøren og borgmesteren.

- Vi er stadig ikke helt tilbage til det normale. Alle folk er i arbejde, men kun to tredjedele er på rådhuset. Folk skiftes til at arbejde hjemme, siger Anders Mørk Hansen.

Han mener, at der er flere ting, som kommunen kan tage med sig fra coronakrisen. Tidsbestillinger i Borgerservice har været nødvendige for at styre, hvor mange der kom, men har fungeret godt. Det samme gælder brugen af telemedicin, og de mange møder, som uden problemer er flyttet fra fysiske mødelokaler til digitale af slagsen.

Steffen Jensen slår dog fast, at han ikke vil komme med et politisk forslag om nye arbejdsgange i kommunen.

- Mange kan sagtens arbejde hjemmefra og holde møder hjemmefra uden, at det går udover borgerne, men jeg vil ikke lægge en politik nedover det og kræve, at alle så arbejder fire dage om ugen eller et vist antal dage derhjemme. At arbejde hjemme kan indgå som en del af ledelsens værktøjskasse, og som kan bruges hvor det giver mening i den enkelte afdeling, siger han.