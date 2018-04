Borgmester Steffen Jensen beklager, at Ældrerådet ikke er blevet hørt, før byrådet hævede priserne på flexture markant. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester beklager fejl om flexture Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester beklager fejl om flexture

Halsnæs - 26. april 2018 kl. 04:29 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en oprørt formand for Ældrerådet, der i går kritiserede byrådet for at have vedtaget store prisstigninger på kørsel på flextur uden at foretage en høring. Poula Thrane mente, det var uanstændigt.

Nu erkender borgmester Steffen Jensen (A), at processen er gået lidt for stærkt, da det store sparekatalog skulle stemmes igennem.

- Jeg vil gerne beklage på Poulas anmodning, at der ikke har været tid til høringsproces og god dialog, som vi plejer at have. Hun har en pointe i, at det er gået for hurtigt, siger han.

De kommunale ældreråd har gennem retssikkerhedsloven krav på at blive hørt, når det gælder lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

I landsorganisationen Danske Ældreråd mener de, at ældrerådet bør høres i sager som denne, der påvirker ældre.

- Når byrådet har besluttet det, så er det, som vi fortolker lovvejledningen, en sag, der skulle have været i høring, siger presseansvarlig Thomas Jensen efter at have rådført sig med organisationens jurist.

Den vurdering deler Steffen Jensen.

- Ældrerådet har en krævet høring, og den burde de have haft. Vi tager kritikken til os, og jeg vil rigtig gerne tage et møde med Ældrerådet, siger han.

Normalt i en høring kan man få input, politikerne ikke havde tænkt over, men I har både besluttet og annonceret prisstigningerne uden. Har I været åbne for input?

- Det havde været rigtig meget bedre at have haft en høring, men det ændrer ikke ved, at vi var nødt til at finde nogle penge. Der var ingen politikere, der havde lyst til at tage den her besparelse, siger Steffen Jensen.

Ifølge borgmesteren vil man tage det til efterretning i både forvaltning og blandt politikerne. Han peger på, at det i sidste er hans ansvar.