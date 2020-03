Halsnæs Kommune indskærper nu at pårørende og andre borgere skal holde sig væk fra kommunens plejecentre. Foto: Niels J. Larsen

Borgmester-appel: Besøg ikke plejecentre

Halsnæs Kommune retter nu en kraftig appel og opfordring til pårørende til ældre og udsatte borgere på kommunens plejecentre m.v. som følge af faren for udbredelse af Coronavirus-smitte:

- Tag det alvorlig og lad være med at besøge ældre og udsatte borgere. Vi konstaterer desværre, at der kommer besøg på plejecentre uden det er nødvendigt, og vi oplever demente borgere, som låser op for pårørende. De er de mest udsatte og raske kan bære smitten ind, siger borgmester Steffen Jensen.