Man kan måske sige, at Nordmolen i denne uge blev til Nordpolen, da planerne om boliger blev ændret til genoplivning af tanken om et arktisk center på det omstrifte sted på havnen. Illustration: CEBRA Foto: Anders Steincke

Borgmester: Stort benarbejde inden vi når Arktis

Halsnæs - 21. august 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står man spidsen af Nordmolen på Hundested Havn, så er der cirka 2.800 kilometer i fugleflugt til den grønlandske østkyst. Og der er tilsvarende langt til, at et arktisk center bliver en realitet på på det omstridte havneområde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De sociale medier flød ellers tirsdag over med lykønskninger og glædesudbrud, da det stod klart, at Halsnæs Kommune tilbagekøber en del af Nordmolen i Hundested for at etablere et Arktisk Center, i stedet for Hundested Havns planlagte boligbyggeri. Men selvom kommunen nu har sikret sig den bedst egnede grund til sit storstilede projekt, så er der lang vej endnu.

- Før vi kan realisere et arktisk center, skal vi sælge ideen, finde interesserede investorer og skaffe fondsmidler. Der er ingen garantier i den her verden, og selvom vi er ved at forhandle en aftale på plads, så er der stadig et kæmpe stort benarbejde foran os, siger Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune(S) og afslører, at kommunen har haft de første snakke med interessenter.

Han anslår, at etableringen af et arktisk center vil løbe op i flere hundrede millioner.

- Det er ikke utænkeligt, at det koster i omegnen af 200-300 millioner. Det kræver, at den rigtige fond kan se de rigtige muligheder. Vi vil selvfølgelig have en form for kommunal medinvestering og måske en driftsaftale, men det er en investering, som vi håber kan give en afledt effekt, siger borgmesteren.

En stor forskel Usikkerheden, der omgiver et så storstilet projekt, skal man bare tilbage til 2016 for at finde et eksempel på. Planerne om et Arktisk Center er nemlig én gang faldet til jorden og lagt på is. Dengang var forventningerne ellers store, da Gjethuset lagde gulv til en arktisk konference med repræsentanter fra Grønland, forsvaret og museumsverdenen. Men projektet nåede aldrig at blive mere end en god intention, da Hundested Havn og Halsnæs Kommune endte i en strid om, hvorvidt der skulle bygges arktisk center, boliger eller begge dele på Nordmolen.

Parterne står i dag med samme ønsker som dengang, men er nu fire år senere blevet enige om en aftale og er nået et skridt videre.

- Det afgørende er, at havnen, kommunen og borgerne siger, at vi vil det her, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Den store forskel fra tidligere er, at nu har vi rent faktisk en placering. Det bedste sted i Hundested. Det havde vi ikke dengang, ideen først blev bragt på banen. Der var der ingen aftale om, hvor det skulle ligge, siger Steffen Jensen.

Vigtigt knudepunkt Står man spidsen af Nordmolen, så er der cirka 2.800 kilometer i fugleflugt til den grønlandske østkyst, men historisk set er der kortere mellem havnebyen og verdens største ø, blandt andet takket være polarforskeren Knud Rasmussen, som byggede et hus i Hundested, hvorfra han planlagde sine ekspeditioner og skrev manuskripter.

Samtidig er Grønland og Arktis et markant international knudepunkt, som både Rusland, Kina og USA kæmper om at få indflydelse. Dels for at sikre sig de mange ressourcer i jorden, og dels for at stå stærkt forsvarsmæssigt. I følge flere medier skulle USA's præsident Donald J. Trump endda have tilbud at købe øen.

- Rent sikkerheds- og geopolitisk er arktis på den globale dagsorden, og projektet taler ind i en meget aktuel situation, siger Steffen Jensen.

Præcis, hvad et arktisk museum og oplevelsescenter skal indeholde, skal kommunen nu til at finde ud af.

- Før vi kan sælge ideen til investorer og fonde, bliver vi nødt til at have en klar ide om, hvad indholdet skal være, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Vi har meget materiale og ideer fra dengang (2016,red.), som er værd og bygge videre på. Nu ansætter vi hurtigst muligt en projektleder, så vi prompte kan komme i gang med at finde ud af, hvad det skal kunne, når man går ind i arktisk center. Det arbejde skal vi også inddrage borgerne i,