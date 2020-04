De store elever i folkeskolen bør mødes på alternativ vis, mener borgmester Steffen Jensen. Her er det elever fra Tieren, der har sæbekasseløb før Coronakrisen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Store elever i skole på alternativ vis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Store elever i skole på alternativ vis

Halsnæs - 30. april 2020 kl. 09:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Steffen Jensen (S) ser gerne at noget af det som åbnes for, når statsminister Mette Frederiksen formentlig i næste uge præsenterer fase 2 af genåbningen af Danmark, er skolegang for de ældste elever i folkeskolen.

I øjeblikket er 6.-9. klasserne fortsat hjemsendt sammen med »Tieren« og eleverne i 1. og 2. g på gymnasiet.

- Vi følger 100 procent de guidelines, der kommer fra regering og folketing, men vi kunne her lokalt lave løsninger, hvor de unge mødes 2-3 gange om ugen på skift, ude i naturen med 10 elever og en lærer. Det vil have stor gevinst, ikke mindst for de sociale tilhørforhold, siger Steffen Jensen.

Han understreger at der med de nuværende retningslinjer ikke er plads til de store elever i skolerne, fordi deres lokaler optages af 0.-5. klasse, men han er muligheder for at anvende foreningshuse, feriekolonier og ikke mindst være ude i naturen, i skoven eller ved stranden.

- Vi har sat skolechefen igang med at tænke tanker om dette i samspil med andre skolechefer, siger Steffen Jensen.

Borgmesteren mener at det ret hurtigt vil kunne sættes igang med baggrund af de erfaringer man har med åbningen for de mindre elever efter påske.

Folkeskolens afgangsprøver for 9. og 10. klasse er aflyst, og det har været fremført at de de ældste elever, som i dag modtager undervisning hjemefra via internettet, først skal i skole igen efter sommerferien. Imidlertid har det også været påpeget at denne ordning rammer de svageste elever, som ikke i samme grad er »på« hjemme ved computerskærmen.

- Det er synd og ærgerligt for eleverne, hvis der går lang tid før de mødes igen og det har social slagside. Eleverne har behov for at mødes igen. Men naturligvis under forhold hvor hygiejne og alt er på plads, og det er Sundhedsstyrelsen og folketinget, der skal komme med retningslinjerne. Det er ikke noget vi som kommune kan afgøre, siger Steffen Jensen.

(Denne artikel blev bragt i Frederiksborg Amts Avis onsdag 29. april).