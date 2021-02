Se billedserie Nis Rasmussen ved chikanen på St. Karlsmindevej, der blev fjernet for nogle år siden. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: St. Karlsmindevej bliver ikke syltet

Halsnæs - 16. februar 2021

St. Karlsmindevej bliver ikke syltet!

Sådan lyder meldingen fra borgmester Steffen Jensen (S) i et svar på det åbne brev, som Nis Rasmussen på vegne af en initiativgruppe for mere sikker trafik på vejen ved Sølager har sendt til borgmesteren - et brev man kunne læse i Frederiksborg Amts Avis mandag og kan ses her på sn.dk.

Her skriver han, at gruppen i flere år har kæmpet for at få iværksat initiativer til at gøre strækningen sikrere for især bløde trafikanter. Men at intet er sket.

- Nis Rasmussen kritiserer i et læserbrev, at der ikke er sket noget i forhold til at gøre St. Karlsmindevej mere trafiksikker. Jeg vil gerne uddybe hvorfor. I 2017 besluttede et flertal i Byrådet en løsning, hvor der med mellemrum opstilles fartmålere på strækningen. Denne ordning fungerer stadig. Vi har i Halsnæs et antal mobile fartmålere, som vi periodevis placerer forskellige steder i kommunen. Hvis vi besluttede, at de permanent skulle stå ved St. Karlsmindevej, ville der være andre områder, som ikke fik gavn af dem. Det kunne man måske forsvare, hvis der var tal, der viste, at St. Karlsmindevej er en "sort plet" på vejkortet. Det er der imidlertid ikke tal, der viser. Hverken når vi ser på trafikken som sådan, uheldsbilledet eller hastighederne. Derfor administreres der fortsat efter den beslutning Byrådet traf i 2017, siger Steffen Jensen i sit svar,

Beslutningen, som borgmesteren henviser til, er at et udvalgsflertal tilbage i 2017 foretrak ekstra flytbare fartmålere fremfor at stille to op permanent på St. Karlsmindevej.

Uddybende slår Steffen Jensen fast, at man i kommunen arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden.

- Der er for nylig vedtaget en strategi for trafik og infrastruktur, og i forlængelse heraf arbejder vi nu med en handleplan med konkrete initiativer i forhold til trafiksikkerheden. Heri indgår også overvejelser om at gøre yderligere i forhold til fartdæmpende foranstaltninger ved St. Karlsmindevej. Det kan f.eks. være, at man gør noget ved selve vejens udformning og antallet af fartdæmpende foranstaltnnger. Det er min forventning, at vi løbet af foråret kommer til at tage stilling til, hvilke initiativer der skal prioriteres, siger Steffen Jensen.

De vigtigste ønsker fra beboerside på St. Karlsmindevej er - som Nis Rasmussen anfører - disse: Højst 40 km/t med rød skiltning i hele vejens længde. Mere effektive chikaner med bump. Genopstilling af de to fartvisere. Regelmæssig fartkontrol.

Beboerne ved vejen protesterede forgæves tilbage i 2016, hvor et flertal i det daværende byråd vedtog at nedtage en chikane på bakken ved mod Sølager fordi den var blevet påkørt.