Måske kan svømmehallen i Auderødlejren komme til ære og værdighed igen i forbindelse med et kommende feriecenter.

Borgmester: Meget spændende projekt

Halsnæs - 05. august 2021 kl. 04:53 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Borgmester Steffen Jensen (S) fik onsdag på et møde med Auderødlejrens ejer siden 2018 Michael Vesthardt en orientering om de ny planer for Auderødlejren, som Frederiksborg Amts Avis samme dag kunne afsløre.

Advokat Michael Vesthardt sælger området til investor og udenlandsdansker John Bengt Møller, der har oprettet selskabet Royal Danish Barracks med det formål at erhverve og videreudvikle Auderødlejren. Den ny ejer ønsker at indrette en feriepark, samtidig med at de eksisterende planer om Sustainia World, et center for klima og bæredygtighed, skal realiseres.

- Det var et interessant møde, hvor Michael Vesthardt fortalte om den indgåede købsaftale, der gør man kan komme videre i projektet med en person der har kapital til at realisere de drømme man har med et feriekoncept, hvor man lever og bor bæredygtigt, samtidig med at Sustainia World kan videreudvikles, også i internationalt perspektiv, siger Steffen Jensen.

Projektet Sustainia World som et center for klima, bæredygtighed, sundhed og natur, er lanceret af tænketanken Sustainia med Erik Rasmussen i spidsen. John Bengt Møller ønsker at skabe en ny form for feriecenter, der på samme måde bygger på,bæredygtighed, og han har tilsvarende planer med ferieparker på Møn og ved Dannemare på Lolland.

- Det er utrolig spændende og superinteressant. Dejligt at der kommer noget kapital ind, og for vores vedkomende bakker vi tankerne op, siger Steffen Jensen.

Han glæder sig til at se den nærmere projektbeskrivelse og er særlig nysgerrig når det handler om tidsplanen.

- Jeg forstår at man har ambitioner om at komme igang allerede i år eller i starten af næste år, og det betyder at den første del af projektet skal leve op til den gældende lokalplan for området, hvis man skal igang på så kort tid. Vores råd er at tage kommunens planafdeling med fra start af, siger Steffen Jensen.