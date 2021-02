Borgmester: Lokal genåbning skal kun være som forsøg

- Jeg har ikke forudsætning for at vurdere, hvad der skal åbnes, det må ekspertene gøre. Man kan nemt blive populær ved at sige noget, men sundhedskrisen er ikke en popularitetskonkurrence, siger Steffen Jensen.

- Hvis vi åbner alle frisører i Halsnæs, og de er lukkede i Gribskov, så er sandsynligheden jo nok stor for, at mange kører fra Gribskov til Halsnæs. Omvendt hvis man åbner for nogle af de store klasser i Halsnæs, så kommer eleverne jo ikke fra Gribskov, siger Steffen Jensen.

Han opfordrer sine politiske kolleger til borgfred, mens de som har forstand på sagerne sætter sig sammen ved bordet. Og glæder sig over at man i Halsnæs har været gode - og heldige - til at holde smitten nede. Men frygter samtidig for, at man med den mere smitsomme variant af sygdommen riskerer at måtte lukke ned igen, hvis der åbnes for meget op nu.