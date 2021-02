Lærere og pædagoger skal bruge deres tid på børnene - ikke på at stikke vatpinde op i næsen på hinanden, i følge Steffen Jensen(foto). Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Lærere skal tage sig af børnene - ikke pode hinanden

TEST: Halsnæs Kommune vil helst bruge private leverandører til kviktest af skolepersonalet, men arbejder sideløbende på at uddanne et medarbejderkorps.

Halsnæs - 06. februar 2021 kl. 11:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Når skolerne i næste uge genåbner for de mindste klasser, vil lærere, pædagoger og andre faggrupper på skolerne blive tilbudt to corona-kviktest om ugen. Det er kommunerne selv, der skal stå for at foretage testene, og de skal derfor i gang med at finde ud af, hvem der skal føre en vatpind op i næsen på personalet. I flere kommuner overvejer man at lade lærerne teste hinanden på skolerne, men den ide har ingen gang på jord i Halsnæs Kommune i følge borgmester Steffen Jensen(S).

- Lærere og pædagoger skal ikke næse-teste deres nærmeste kolleger. De skal fokusere på det sociale og faglige og tage sig af de børn, der har været væk fra skolen længe og nu vender tilbage, siger han og kalder det både grænseoverskridende og intimt at skulle teste sine kolleger.

Private udbydere I følge tal fra Halsnæs Kommune er der cirka 140 lærere, pædagoger og andre faggrupper på skolerne, som vil blive tilbudt de to ugentlige kviktest. For at løse den opgave vil borgmesteren kigge i retning af de private leverandører af kviktest.

Kviktest af lærere Kviktest af personalet på skolerne bliver som udgangspunkt foretaget på skolerne.

Det vil være frivilligt for lærere, pædagoger mv. at lade sig teste, og testning vil som udgangspunkt foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Testene kører i sit eget spor og bruger ikke af den mobile kviktestkapacitet, som dækker plejehjem, hjemmeplejen, sociale institutioner, daginstitutioner mv.

Lærere, pædagoger og andet personale på skolerne opfordres desuden kraftigt til at få gennemført en PCR-test op til genåbning af skolerne. SOS International vandt fornyligt et udbud om nye kviktestcentre, blandt andet det i Frederiksværk, og står desuden for det mobile testberedskab, som kører ud til plejecentre, hjemmepleje og institutioner.

- Vi er i gang med at undersøge, hvad der findes af ledig kapacitet hos SOS, og vi har fået henvendelser fra andre private leverandører, som måske kan hjælpe os med at køre rundt og foretage test, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om det, de er ansat til, siger Steffen Jensen.

Kommunalt korps Sideløbende arbejder kommunen på at oprette et testkorps med kommunale medarbejdere, der skal uddannes til at pode, aflæse og indberette kviktest.

- Vi har fem skoler og andre virksomheder, hvor vi skal have testet personale, så vi må se på, hvor meget kapacitet vi kan finde hos private leverandører, og hvor meget vi selv må løse ved at uddanne et korps til at foretage test, siger Steffen Jensen.

Korpset skal bestå af personale, som grundet coronakrisen ikke arbejder lige nu.

- Det var vores tanke, men det er kun, hvis medarbejderne selv er indstillet på det. Jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af at tvinge folk, siger Steffen Jensen.

- Men vi har vist flere gange gennem coronakrisen, at vi har en særlig ånd heroppe, hvor folk stepper op, når der er brug for det og melder sig til at løse opgaver, de normalt ikke arbejder med.

Fortrøstningsfuld Den nye opgave fra myndighederne landede på kommunernes bord med en uges varsel og sent torsdag aften kom flere nye retningslinjer.

Men trods de korte tidsfrister er borgmesterens fortrøstningsfuld.

- Med en kombination af private leverandører og eget korps, skal vi nok leverer varen. Det bliver måske ikke 100 procent klar fra på mandag, men jeg håber, at vi er i gang i næste uge.

- Kommunen har indtil nu løst de opgaver, som vi er blevet stillet, og det kan vi også nu. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør. Det er mit håb, at vi får de ressourcer, der er brug for, og friest mulige rammer, så vi kan løse det på den mest hensigtsmæssige måde.