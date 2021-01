Borgmester: "Ikke flere lappeløsninger på 2 minus 1-vejene"

Halsnæs' borgmester Steffen Jensen (A) har trukket i håndbremsen for det videre arbejde på Nyvej og andre 2 minus 1-veje i kommunen.

"Jeg synes, at man skal kigge grundigt på strækningerne igen, se på Vejdirektoratets anbefalinger og erfaringer fra andre kommuner, hvor 2 minus 1-vejene rent faktisk fungerer, frem for at lappe på de løsninger, vi har har her i kommunen. Ikke flere lappeløsninger, nu skal det gøres ordentligt," fastslår borgmesteren og mener, at pullerter eller steler på de åbne landeveje skal væk.

"Jeg har nu kørt på flere af strækningerne, og kan se at stelerne på landevejene ikke står hensigtsmæssigt, og det er netop en af Vejdirektoratets anbefalinger, at oplyste steler fungerer bedst ved indkørsel til f.eks. bebyggelse og ikke ude i det åbne land. Det er noget af det, der skal kigges grundigt på, så vi ikke bruger flere penge på nogle dårlige løsninger. Nogle af de faglige løsninger vi oplever ude på vores 2 minus 1-veje sidder ikke lige i skabet, diplomatisk sagt," slutter Steffen Jensen i forlængelse af, at Halsnæs Kommune mandag meddelte, at det aktuelle og meget omdiskuterede arbejde med trafiksikring på Nyvej sættes på pause.