Skolerne i Halsnæs genåbner fra på mandag for de største elever. Det bliver næsten normale tilstande - men færre timer ifølge borgmesteren. Foto: Frederiksværk Skole

Borgmester: Det bliver næsten normale tilstande i skolen

Halsnæs - 16. maj 2020 kl. 11:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går alt efter planen kan de ældste elever vende tilbage til folkeskolerne i Halsnæs igen i starten af næste uge. Den manøvre forventer borgmester Steffen Jensen(S) bliver markant nemmere, end da skolerne i første omgang skulle genåbne under coronakrisen.

- Vi modtog de sidste retningslinjer fra myndighederne i går og må ærligt indrømme, at det stort set er normale tilstande, vi har mulighed for at lave. Det er markant anderledes - og praktisk nemmere - end da vi åbnede skolerne for de yngste elever, siger Steffen Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis.

Retningslinjerne for 6.-10. klasse kom først onsdag, og de åbner op for at den enkelte kommune i høj grad får fleksibilitet om rammerne, dog således at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes.

- Der er helt åbent bal i forhold til at finde vores egen måde at løse det på, og vi glæder os til at få eleverne tilbage i skole, siger Steffen Jensen.

Blandt de seneste retningslinjer er slækkede afstands- og hygiejnekrav. Det er for eksempel ikke længere nødvendigt med to meters afstand og man må være sammen på tværs af klasser og stuer i ydertimerne, hvor der er færre børn.

- Det er en markant ændring, som gør en stor forskel på, hvor mange ressourcer, der skal bruges. Det betyder også, at vi snart kan tilbyde normale åbningstider, så folk bedre kan passe deres arbejde, siger Steffen Jensen.

Politisk diskussion Torsdag aften skulle han sammen med økonomiudvalget drøfte anden fase af genåbningen, der blandt andet omhandler skoler, daginstitutioner og biblioteker. Af forslaget til genåbning, som blev lagt frem for økonomiudvalget, fremgår det, at skolerne i fase 2 vil åbne således, at 0.-5. årgang vil fortsætte den nuværende praksis med undervisning fra klokken 08.30-13.30 frem til sommerferien, og at 6. årgang vil følge samme praksis.

7.-10. årgang vil frem til sommerferien modtage 25 lektioners undervisning om ugen - med forbehold for, at enkelte skoler kan tilrette undervisningen anderledes og for eksempel med mere fjernundervisning.

- De store elever vil opleve skoledagen lidt anderledes, fordi de har færre timer, men vi vil arbejde på at gøre det mere og mere normalt for alle, sagde Steffen Jensen inden torsdagens møde og tog forbehold for, at der kan komme ændringer.

- Der vil nok blive noget politisk diskussion, og der kan være ting, som vi beslutter at gøre anderledes. Det skal der være plads til, siger borgmesteren.

Han har endnu ikke hørt om skoler, der ikke åbner for de ældste elever mandag, eller som ikke har plads til at tage i mod de største årgange.

- Jeg tror ikke, at der er behov for at finde ekstra lokaler udenfor skolerne med de afstandskrav, der nu er. Jeg har tænkt mig at tage en ekstra rundgang hos lederne, og hvis de har brug for en ekstra dag, så må vi diskutere det.

Nemmere for skolen På Frederiksværk Skole kan skoleleder Mette Sabra og hendes medarbejdere se frem til at få ni klasser tilbage på matriklen, når eleverne fra 6.-10. klasse i starten af næste uge vender tilbage. Det betyder ændringer for både små og store elever. Skolen har nemlig været inddelt i zoner med strenge regler for, hvor eleverne må færdes, men med nye retningslinjer og flere elever må skolen foretage ændringer.

- De nye retningslinjer og afstandskrav gør, at tingene bliver lidt nemmere for os. Vi kørte en stram zoneinddeling før, og der bliver afstandskravet fremover gældende i stedet. Vi har fokus på at sikre så meget hverdag, som børnene kender, men der vil være børn, som bliver nød til at flytte lokaler igen, siger Mette Sabra og fortsætter:

- Det bliver også en udfordring at lave forskudte pauser, forskudt mødetid og have styr på formelle ting som indgange og toiletter til eleverne. Men vi må se, hvordan vi kan lykkedes med det, for vi vil gerne have de store børn fuldt tilbage.

Kommer på skift Hun har tidligere været bekymret for, om en genåbnet skole med strenge afstandskrav ville kunne rumme alle elever, men da afstandskravet nu er sat ned til én meter, mener hun ikke, at der bliver problemer.

- Vi har plads til, at eleverne kommer tilbage, men nogen må komme på skift, siger Mette Sabra.

Det er 8. og 9. klasse som kommer til at møde formiddag og eftermiddag for at give plads til hinanden.

- De store elever kommer ikke tilbage til en normal skoledag med syv lektioner lige nu. Det bliver en mere komprimeret skole, og der vil stadig være hjemmeundervisning, siger Mette Sabra og gør det klart, at de store elever skal vænne sig til en ny måde at gå i skole på.

- De små klasser har lært at gå i skole på en ny måde, og nu kommer de store elever også til at lære at holde afstand, at vaske hænder og at ting foregår forskudt. Og det kan blive en stor opgave at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, når vi får begejstrede unge tilbage, som har savnet hinanden, siger skolelederen.