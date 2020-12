Steffen Jensen kalder det en hård omgang, men er sikker på, at Halsnæs klarer sig igennem den delvise nedlukning, som træder i kraft onsdag. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: - Delvis nedlukning bliver noget af en omgang

Halsnæs - 07. december 2020 kl. 11:19 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Situationen i Halsnæs Kommune kommer fra på onsdag til at give mindelser om foråret, hvor den nye coronavirus for alvor ramte Danmark hårdt. Halsnæs er blandt de 38 kommuner som er en del af den delvise nedlukning, som statsminister Mette Frederiksen(S) klokken 12 holder pressemøde om.

- Det er tæt på en hel nedlukning, og det bliver noget af en omgang. Det er en markant forandring for mange mennesker, men vi skal nok klare den, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Han var blandt de 38 borgmestre, som mandag morgen indkaldt til virtuelt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke(S) og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Her deltog også partiernes sundhedsordførere, regionsrådsformænd fra Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Kommunernes Landsforening (KL).

Hjemsendelser og nedlukninger Allerede inden pressemødet kan adskillige medier berette, hvad den delvise nedlukning indebærer. Biografer, barer, restauranter, fitnesscentre og al kultur bliver lukket. Det samme gør sig gældende med idrætstilbud, svømmehaller og alle indendørs aktiviteter i kommunalt regi. Det bekræfter Steffen Jensen.

Samtidig vil en del elever blive hjemsendt. Det gælder de største folkeskoleelever og elever på videregående uddannelser.

- Alle skolebørn fra 5. klasse og op blive sendt hjem. De vil få hjemmeundervisning indtil juleferien, siger Steffen Jensen og gør det klart, at dagtilbud vil fortsat holde åbent, ligesom skoleelever fra 0. til 4. klasse stadig kan komme i skole.

- Alle offentlige ansatte, der ikke har en kritisk funktion, bliver i samme ombæring hjemsendt, siger borgmesteren.

Den delvise nedlukning skal træde i kraft fra på onsdag og gælder frem til den 3. januar. Det betyder, at kommunen med to dages varsel skal have styr på nedlukningen. De første skridt bliver tager netop nu, hvor kommunens krisestab holder møde.

- Vi har efterhånden oparbejdet en god koordinering og et godt samarbejde med vores dygtige virksomhedsledere og medarbejdere, og vi skal nok lykkedes med det her, siger Steffen Jensen.

Nødt til at gøre noget Statens Serum Institut har endnu ikke offentliggjort de nyeste smittetal, som indeholder weekendens udvikling. De seneste data er derfor fra i fredags. Her havde Halsnæs 44 nye smittetilfælde på en uge, hvilket svarer til 140.6 smittede per 100.000 indbyggere. Det er langt over sundhedsmyndighedernes grænse, men samtidig lavest i regionen.

Udviklingen havde allerede fået borgmesteren i tænkeboksen, inden myndighederne indkaldte ham til møde.

- Jeg kiggede i weekenden på smittetallene sammen med kommunens sundhedschef, og vi var enige om, at det var en uholdbar situation. Smittetallene stiger voldsomt, og vi var enige om, at vi var nødt til at gøre noget. Det var myndighederne så også, for om aftenen blev jeg indkaldt til mødet med sundhedsministeren, siger Steffen Jensen,

Han havde inden da skrevet på Facebook: » Vi ser desværre at smittetallene er stigende og det gælder også i vores kommune. Derfor vil vi allerede begynde at drøfte yderligere forebyggende tiltag i kommunen i den kommende uge - eller som vi nok må forvente, at der kommer flere retninglinjer fra Sundhedsmyndigheder«.

Fejl på liste På en liste fra Sundheds- og Ældreministeriet figurerede Halsnæs Kommune oprindeligt ikke blandt mødedeltagerne, men borgmesteren gav på Facebook udtryk for, at han var med på mødet.

- Det var en fejl, at vi ikke stod på listen. Vi har godt nok det laveste smittetal i regionen, men det ville ikke give mening at udelade os. Dels har nabokommunerne højt smittetal og dels har vi rigtig mange pendlere, siger Steffen Jensen.