Borgerservice må holde ekstraordinært åbent på grund af breve fra regionen

Halsnæs - 08. januar 2021 kl. 10:52 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Vaccinationsindsatsen er i fuld gang og en række borgere blandt sårbare grupper i Halsnæs har modtaget brev fra Region Hovedstaden om, at de nu får mulighed for at lade sig vaccinere. Brevet betyder samtidig, at Halsnæs Kommune helt ekstraordinært må åbne Borgerservice i dag - fredag - hvor der normalt er lukket.

I vaccineindkaldelsen står nemlig, at man kan kontakte Halsnæs Kommune, hvis man har en funktionsnedsættelse, der gør, at man ikke kan transportere sig selv i bil, med offentlig transport eller med hjælp fra andre til vaccination. I så fald er der mulighed for at få tilskud gennem Halsnæs Kommune.

For denne gruppe af borgere holder Borgerservice ekstraordinært åbent i dag - fredag - mellem klokken 09.00 og 16.00. Der er indkaldt medarbejdere til at passe telefonerne, og Borgerservice kan kontaktes på 47 78 40 00.

Halsnæs Kommune understreger, at tilskud gives på baggrund af en individuel vurdering, og at der skal foreligge dokumentation for ens funktionsnedsættelse.