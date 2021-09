Borgerne fik ordet, men stillede få spørgsmål til budgettet: Særligt én ting ville de vide

Se billedserie De fleste af aftenens spørgsmål omhandlede en fredning af Melbykilen, og borgmesteren spåede den gode chancer for at blive en del af budgettets klimapakke.

Halsnæs - 20. september 2021 kl. 21:59 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det har været en årlig tradition, at borgerne i Halsnæs Kommune får mulighed for ansigt til ansigt med borgmesteren at kommentere og debattere hans budgetforslag på et møde i Gjethuset. Sidste år tvang coronapandemien mødet fra kulturhuset til de digitale mødelokaler, men i år var borgermødet tilbage i de vante rammer, og omkring 100 borgere dukkede op - heriblandt en del byrådspolitikere og kandidater til det kommende valg.

Men trods mange fremmødte, blev der stillet få - og få kritiske - spørgsmål. Der var sat en time af til, at borgerne kunne gribe mikrofonen, og den mulighed benyttede 13 fremmødte sig af. De stillede blandt andet spørgsmål til borgmester Steffen Jensen(S) om byfornyelse klima og ældreområdet, men allerede efter 45 minutter var det slut med spørgerlysten.

- Tænker i også byfortætning ind i jeres planer om byfornyelse i Hundested? Vi ses nødigt, at Højbjerg-området bliver bebygget, for der er fantastisk natur, som vi gerne ser bevaret, sagde Lenni Gottlieb, formand for DN Halsnæs.

- Min første tanke er, at det ville pynte med et par skyskrabere jokede borgmesteren og gjorde det klart, at det var en fair og relevant diskussion at se på, hvor det er bedst at bygge boliger.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Jannick H. Jørgensen har i et læserbrev opfordret til, at man bygger boliger i området, som blev udlagt til boliger for over et årti siden, men som i dag har udviklet sig til et område, som mange bruger rekreativt.

- Vi er nødt til at se på konsekvenserne for kommunens bosætning og natur, og så må byrådet tage stilling til, hvad der skal ske, lød den seriøse del af borgmesterens svar.

Mange borgere var mødt frem for at høre borgmesterens budgeforslag, men trods stort fremmøde var der ikke mange spørgsmål. Foto: Kenn Thomsen

En kile i budgettet Borgmesteren fremhævede, at særlige udsatte børn, plejesektoren, anlægsopgaver og klima er væsentlige indsatsområder, og den grønne del af budgettet var også på flere af de fremmødtes dagsorden. Faktisk blev der stillet flest spørgsmål om ét specifikt grønt område, som også har fyldt godt i avisens spalter: Melbykilen.

Her har byggematadoren Svend Petersen opkøbt gårde og jordarealer og brudt flere regler undervejs. Lokale borgere indsamlede 2.500 underskrifter for at få fredet området, og flere fremmødte ønskede at høre borgmesterens holdning til at få fredningen med i budgettet.

- Hvordan sikrer vi os bedst muligt, at en fredning kommer til at ske? Og kan vi gøre noget for at fremme sagen? Vi samler gerne selv pengene sammen, som en fredning koster, men jeg vil gerne høre fra hestens - eller borgmesterens egen mund, at han vil kæmpe for fredningen, sagde Holger Brogaard fra Liseleje.

Borgmesteren fremhævede, at han i budgettet har gjort plads til en klimapakke, hvor partierne kan forhandle om, hvilke sager der skal med.

Borgmesteren ønsker at udvide Hundested Plejecenter med 30 ekstra pladser, og flere spørgere ønskede at vide, om planlægningen af det forslag kunne sættes igang med det samme. Foto: Niels J. Larsen

- Jeg har hørt fra partier, som jeg danner grundlag med, at det er blandt deres mærkesager, og jeg ved fra min byrådsgruppe, at det er blandt flere af medlemmernes mærkesager. Så den ligger langt fremme, og jeg vil personlige prioritere en fredning fremfor andet i klimapakken. Vi skal finde pengene først, men jeg spår det gode chancer, sagde Steffen Jensen.

Turbo på plejepladser Borgmesterens budget havde fået overskriften »Pæn økonomi - men råderummet er blevet mindre«. Det skal ses i lyset af, at et samlet byråd sidste år vedtog et historisk budget med meget store anlægsinvesteringer. Dem bliver der i år skruet ned for. Dels for at dække stigende udgifter på det specialiserede område for børn - hvor en ny aftale mellem KL og regeringen ikke hjælper kommunen med at tage regningen - og dels på grund af det overophedede byggemarked.

Selvom de planlagte investeringer er skruet ned - men stadig overskrider statens anlægsloft - har borgmesteren blandt andet fundet plads i sit budgetforslag til en udvidelse af Hundested Plejecenter med 30 pladser og et nyt sundhedshus i Hundested. Det forslag fik ros af flere spørgere, som dog ønskede, at der blev sat mere turbo på ideen.

- Når i ved, at der bliver behov for flere plejehjemspladser, fordi antallet af ældre stiger over de næste ti år, så kunne man måske i det stille sætte gang i selve planlægningen. Det tager jo en krig at få vedtaget og opførte noget. Jeg tænker, at jo før i går gang med den her gode ide, jo bedre?, sagde Henning Nielsen.

Et holdning som både Ældrerådets afgående formand Poula Thrane og borgmesteren bakkede op om.

- Jamen jeg er fuldstændig og aldeles enig. Derfor ligger der i mit budgetforslag allerede en million kroner, som er sat af til, at vi fra januar kan gå i gang med volumenstudier og geoteknologiske undersøgelser. For vi skal ikke vente. Vi er nødt til at komme i gang med at planlægge det her, svarede Steffen Jensen.

Partierne i byrådet indledte forhandlinger om det kommunale budget i september og har førstebehandlet borgmesterens forslag. Det er nu sendt i høring frem til 1. oktober, hvor borgere, virksomheder, foreninger, brugerråd og andre der interesserer sig for Halsnæs Kommune har mulighed for at sende høringsforslag.

I mellemtiden fortsætter de politiske forhandlinger, indtil der den 14. oktober træffes en endelig beslutning i byrådet.