Forleden var der mulighed for et sjældent kig ind i den, ikke hellige, men meget omtalte hal på Nordmolen, hvor borgermøderne skal holdes. Foto: Niels J. Larsen

Borgermøder om havn er »udsolgt«

De to borgermøder om lokalplanen for Nordmolen, der er berammet til torsdag 20. august, er begge fuldt tegnede med de 100, der efter Corona-reglerne kan deltage i hvert møde. Derfor vil Halsnæs Kommune nu finde tidspunkt for et tredje møde, som flere allerede er blevet skrevet på venteliste til.