Borgermøde om Paraplyen

»En udvidelse af Paraplyen i Halsnæs Medborgerhus vil skabe mulighed for flere fællesskaber og øget livskvalitet blandt ældre og seniorer,« hedder det i en annonce om mødet i Halsnæs Avis, hvor man også kan læse at borgmester Steffen Jensen vil fortælle om projektet.

Hundested-afdelingen af akvititetshuset Paraplyen åbnede i oktober 2017 efter at Paraplyen i mange år havde været en succés i Frederiksværk. Efterfølgende blev det besluttet at aktiviteterne i Hundested skulle flyttes til den tidligere Storebjergskole, men i forbindelse med budgettet for 2019 blev det besluttet at en udvidelse alligevel skulle være i medborgerhuset på Nørregade.