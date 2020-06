Borgermøde om Nordmolen udskudt til sommerferien: - Meget ærgerligt

Onsdag starter den politiske behandlingen af nye planforslag for Nordmolen, hvor havnen ønsker at bygge boliger. Borgerne kan dog først blive hørt i sagen til august. Foto: Halsnæs Kommune / Lokalplan 08.22

Halsnæs - 09. juni 2020 kl. 06:15 Af Kasper Daugbjerg Dønbo, Frederiksborg Amts Avis

Når politikerne i udvalget for miljø og plan, økonomiudvalget og byrådet i juni mødes for at behandle de planforslag, der skal muliggøre et boligbyggeri på Nordmolen, så vil det ske uden borgerne har haft mulighed for at blive hørt først. Det var ellers planen - og et udtrykkeligt ønske fra borgmester Steffen Jensen(S) - at, der skulle afholdes et borgermøde i sagen, inden den politiske behandling gik i gang, men det bliver ikke tilfældet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er meget ærgerligt, for det er en sag, hvor der er mange følelser på spil. Jeg ville ønske, at alle kunne komme til orde og blive hørt inden den politiske behandling af planforslagene, så vi havde det bedst mulige udgangspunkt for at tage en endelig beslutning. Mit ønske var at holde mødet i maj eller juni, men det har på grund af coronavirus ikke været muligt, siger Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

I stedet tyder alt på, at en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for Nordmolen vil blive sendt i høring af et flertal i byrådet i slutningen af juni, og at borgermødet vil blive afholdt i den efterfølgende høringsperiode - højst sandsynligt i august.

- Det er ikke unormalt, at det er i den kommunale høringsperiode, at borgerne har mulighed for at komme med input. Jeg ville dog gerne have holdt borgermøde i maj eller juni, men det kunne ikke lade sig gøre, siger Steffen Jensen.

Han anslår, at op mod 500 personer vil deltage i et borgermøde om Nordmolen, og derfor rækker det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer ikke langt.

- Vi har haft en lang diskussion om, hvorvidt vi kunne holde borgermødet inden de politiske møder, og det havde været rart. Men i så fald kunne vi kun forsamles 50 personer eller afholde mødet digitalt, og de løsninger er ikke holdbare. Vi har brug for et fysisk borgermøde, og derfor venter vi på, at forsamlingsforbuddet ændrer sig, så man kan være flere personer sammen, siger Steffen Jensen.

Han slår fast, at der ikke vil blive foretaget endelige beslutninger i sagen, før der er afholdt borgermøde.

- Der bliver ingen lokalplansvedtagelse, før vi har holdt fysiske møder. Ellers må vi skyde sagen, siger borgmesteren.

Ikke meget kan ændres Et overvældende flertal i byrådet - 19 stemmer mod to - satte i november sidste år de første tandhjul i gang, da de stemte for at udarbejde en ny lokalplan på baggrund af Hundested Havns projektskite om et boligbyggeri på Nordmolen.

Politikerne fastsatte samtidig rammerne for et muligt byggeri, blandt andet projektets arealmæssige omfang, den maksimale højde og anvendelsen af området.

Et borgermøde kommer derfor ikke til at handle om, hvorvidt der skal bygges boliger på Nordmolen, men hvordan de skal bygges.

- Der mangler måske en forventningsafstemning om borgermødet. I forhold til, hvad der er meldt ud i byrådet og den beslutning, som mange partier stod bag, så er det utænkeligt, at et borgermøde kan betyde, at der ikke bygges boliger, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Hvis det bliver en diskussion, hvor fronterne er trukket op med for og imod boliger på havnen, så fører det ingen vegne.

Han mener dog stadig, at der er en masse aspekter, som borgerne kan få indflydelse på.

- Det handler omn de rammer, vi ligger som kommune. Det kan være om parkeringspladser, klimasikring eller noget helt tredje. Måske har vi overset noget, måske trænger nogen hjørner til at blive skåret anderledes. Der vil vi gerne have borgernes input.

Ingen borgerinddragelse Det udsatte borgermøde ærgrer ikke kun borgmesteren. Thue Lundgaard(EL), modstander af et boligbyggeri på Nordmolen og et af de to byrådsmedlemmer, som stemte imod at igangsætte en ny lokalplan for området, mener ikke, at det dufter af borgerinddragelse at lægge et borgermøde i sommerferien.

-Man kan ikke først love borgerinddragelse og så se helt bort fra den plan. Jeg er med på, at corona ændrede alting, men hvorfor er det nødvendigt at forcere sagen nu? Hele sagen burde udsættes til efter sommerferien. Det, synes jeg, ville være rettidig omhu, siger Thue Lundgaard.

Han mener samtidig, at det tager pynten af kommunens lovning om borgerinddragelse, når borgermødet bliver afholdt efter politikerne har behandlet planforslagene.

- Man tager jo folks mulighed for at blive hørt væk. Det viser, at man ikke vil borgerinddragelse, og det er vi altså nød til at have, siger Enhedslistens byrådsmedlem og gør det klart, at det for ham ikke giver mening, at så stor en del af sagen - byggeriets rammer - er besluttet på forhånd.

- Ingen ved, hvad der kommer af brugbart input i høringsperioden, men det virker som om, at man laver en borgerinddragelse, hvor man ikke har tænkt sig at lytte til, hvad folk siger. Hvorfor så overhoved holde mødet?, siger han.

Tema-bazar Af bilag til Miljø- og planudvalgets dagsorden fremgår det, at administrationen forestiller sig et eller flere borgermøder af to timers varighed, der helst skal afholdes i Hundested Hallen, så sagen debatteres lokalt.

Her skal borgmesteren sætte rammerne for mødet, inden arkitekterne Jakob Madsen og Anders Skak fortæller om projektet. Herefter skal afholdes en såkaldt Tema-Bazar, hvor deltagerne samles ved borde og diskutere forskellige temaer, for eksempel trafik, parkering og byggematerialer.

Af bilagene fremgår det også, at kommunen derudover arbejder med en udvidet digital høring på kommunens hjemmeside, hvor kommunen selv stiller spørgsmål og giver svar på konkrete emner med relation til sagen.