Borgere slipper for ny grusgrav i baghaven

Halsnæs - 29. august 2020 kl. 04:39 Af Niels Jørgen Larsen

Borgerne i Ølsted slipper for at få endnu en grusgrav i baghaven. Således er planerne om at grave i Kirkebakken ved Ubberup taget ud af det nyeste forslag til Region Hovedstadens råstofplan.

Miljøvurderingen af Ølsted, der ligger i Halsnæs Kommune mellem Arresø og Roskilde Fjord, har vist, at råstofindvinding vil kunne medføre en væsentlig påvirkning vedrørende landskabelig værdi, grundvandsforhold/drikkevand og fortidsminder, hedder det i forslaget til den reviderede råstofplan 2016-20, der skal endelig vedtages i starten af 2021. Betænkelighederne er netop nogle af de punkter, som Halsnæs Kommune og naboer til området har påklaget i deres høringssvar til regionen. Og nyheden vækker glæde begge steder.

- Vi har jo i byrådet appelleret til, at det ikke bliver gravet flere råstoffer i Halsnæs, da vores område allerede bærer præg af tidligere og nuværende grusgrave. Ølsted by ville nærmest være omringet hvis man fastholdt det graveområde som var med i den tidligere råstofplan. Derfor skal lyde en stor tak til Regionsrådet for at genoverveje planen og friholde Ølsted, siger Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.

- Det er jo helt fantastisk, hvis det er rigtigt, men vil gerne se det i en færdig vedtaget plan før jeg jubler og lader champagnepropperne springe, siger Stig Hansen, Ubberup, der ville have været en af de nærmeste naboer til grusgraven.

I september sidste år blev der foretaget boringer og taget prøver ved den såkaldte Kirkebakken mellem Ølsted og Hillerødvejen ved Ubberupvej. Undersøgelserne viste at der var masser af sand i bakken. Op til to millioner kubikmeter sand, som der er behov for til bl.a. vejanlæg, som specialkonsulent i Region Hovedstaden Christoffer Alsted Nielsen oplyste til Frederiksborg Amts Avis i februar i år.

Her lød det samtidig, at de geologiske undersøgelser ikke viste risiko for grundvandet i området, som altså nu er et af argumenterne for at tage området ud af råstofplanen.

Forud for undersøgelserne havde Region Hovedstaden som nævnt modtaget en række høringssvar, der gik imod råstofudvinding i området. Det er der altså trods de indledende undersøgelser blevet lyttet til:

»Det er Regionens vurdering at der ikke kan opstilles tilfredsstillende afværgeforanstaltninger for indvirkningen på landskabet i Ølsted, hvis der etables en råstofgrav. Ved råstofgravning i området, vil størstedelen af Kirkebakken bortgraves, og herved vil et velafgrænset og meget synligt landskabselement fjernes. Graveområdet forkastes derfor som forslag til Råstofplan 2016/2020,« lyder det nu.