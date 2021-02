Bommert koster 20-årig biltyv dyrt

Det kan man vist kalde en gevaldig bommert: Søndag klokken 08.53 indløb der anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld på Frederikssundsvej, hvor en mandlig bilist havde påkørt jernbaneoverskæringen ved Kregme station.

Herefter var bilisten stukket af fra stedet. Patruljer kørte til stedet, hvor også brandvæsnet ankom for at rydde op efter uheldet.

Ved rundering i området blev en 20-årig mand fra Greve fundet i et buskads i nærheden, og han blev kort efter af vidner identificeret som føreren af bilen. Den 20-årige mand blev sigtet for kørsel uden førerret samt for overtrædelse af knivloven, ligesom han også blev sigtet for at have brugsstjålet bilen, som han var forulykket med. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.