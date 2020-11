Boligprisfest i Halsnæs

Priserne på boligmarkedet slår rekord efter rekord og trodser alle forventninger. Det luner i friværdien hos boligejerne i Halsnæs Kommune, hvor de stigende boligpriser har fået friværdierne til at vokse det seneste år. Det viser tal fra Boligsiden, som er beregnet af Nordea Kredit.

I dag koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Halsnæs Kommune 1.910.000 kroner, mens prisen for et år siden var 1.890.000 kroner. Det betyder, at friværdien er steget med 20.000 kroner det seneste år, svarende til 1.700 kroner om måneden.

”Festen på boligmarkedet har efterhånden stået på i mange måneder, og intet tyder på, at den stopper lige foreløbig. Det luner godt i lommerne på allerede eksisterende boligejere, som har fået en ekstraindtægt i form af en højere friværdi,” siger Matilde Ørsted fra danbolig Frederiksværk i en pressemeddelelse, hvor det fremgår at Halsnæs er en af de kommuner med polstrede friværdier.

”I vores område kan boligejerne være godt tilfredse med de flotte stigninger i huspriserne de seneste år, som har fået friværdien til at vokse, og her er det værd at bemærke, at gevinsten er skattefri, hvis boligejeren selv har boet i boligen. Boligejerne kan veksle de højere boligpriser til at indfri deres boligdrømme, hvis de står over for at skulle flytte. I øjeblikket kan boligejerne samtidig sætte til salg i et marked med lave prisafslag, flotte salgspriser, rekordlavt udbud, og hvor der bliver solgt mere, end der bliver sat til salg,” fortsætter Matilde Ørsted.