Boliger til salg: Halsnæs topper listen

Boligmarkedet har buldret deruda' de seneste år med stigende udbud af huse til salg, men nu ser kurven ud til at flade ud i mange af landets kommuner - dog ikke i Halsnæs.

I starten af oktober var landsgennemsnittet knap 13 procent færre huse til salg sammenlignet med samme måned for et år siden, og udvalget er blevet en smule mindre, men der er stor forskel fra kommune til kommune, hvordan ’lageret’ har ændret sig, viser en ny opgørelse fra ejendomsmæglerkæden Home.

Nogle steder er der 53 procent færre villaer og rækkehuse til salg, mens Halsnæs topper listen med 32 procent flere huse til salg sammenlignet med samme periode sidste år. Det faktiske tal er øget fra 91 til nu 120.

Mariagerfjord, Tårnby, Fanø og Norddjurs er også i top 5 over de ’positive’ kommuner.

- I cirka 9 ud af 10 kommuner er der færre villaer og rækkehuse at vælge imellem end for et år siden. Der er altså mindre at se på for køberne, men der er heller ikke helt så mange købere på boligjagt som tidligere på året, så boligjagten er blevet mere rolig nu, siger Michael Dalsager, der er talsperson og senior kommunikationskonsulent i Home.

Salgsudbuddet er kun et øjebliksbillede – og det bliver løbende påvirket af lysten til at sætte til salg, nye huse til salg, og lysten til at købe, huse der bliver solgt.