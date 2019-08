Boliger, skole og kællingetorv

Fra Halsnæs Kommune deltog Søren Würtz, leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, for at fortælle om hvilke områder, der allerede er afsat til boligbyggeri. Trine Stein Graakjær, der tiltrådte som skoleleder på Ølsted Skole i foråret, fortalte om skolens planer, mens kroejer Kurt Schönemann fortalte om projektet for området i centrum, der af nogle kaldes for »kællingetorvet«.

Tankerne er at kombinere de nødvendige parkeringspladser ved den tidligere busvendeplads med et slags torv, hvor bænke og træer erstatter noget af asfalten, så det kan blive et hyggeligt samlingssted i byen.

Per Perschke kender ikke den nøjagtige baggrund for, at nogle lokaler kalder stedet for Kællingetorvet, men han mindes at det, da der var købmand i det nuværende pizzeria, kunne ske at nogle af byens mænd satte sig for at drikke en øl! En ældre Ølsted-borger kan dog ifølge avisens oplysninger supplere med, at der engang var en brønd på stedet, hvor byens kvinder hentede vand og sikkert også fik sig en snak, så navnet kan stamme herfra.