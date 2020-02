Flere af Høje Tøpholms blokke ser nu ud til at undgå nedrivning. Bygningerne skal i stedet sælges, og det glæder bestyrelsesformanden i Hundested Almennyttige selskab. Foto: Niels J. Larsen

Boligblokke overlever: Skal sælges - ikke rives ned

Halsnæs - 13. februar 2020

Siden 1975 har Høje Tøpholms boligblokke rejst sig i horisonten, når man ad Amtsvejen nærmede sig Hundested, og det skal det almene boligbyggeri angiveligt fortsat.

Frederiksborg Amts Avis erfarer, at Høje Tøpholm i sidste måned var en del af byrådets lukkede dagsorden. Her skulle politikerne tage stilling til, om en del af Høje Tøpholms blokke - cirka 52 boliger - skulle rives ned eller sælges. Et flertal stemte i følge avisens oplysninger for at droppe nedrivningskuglen og i stedet finde kuglepennen frem for at underskrive en salgsaftale.

Det fortstående salg bliver bekræftet af Hundested almennyttige Boligselskab, som Høje Tøpholm hører under og af Dansk almennyttige Boligselskab(DAB), som er administrator for Hundested almennyttige Boligselskab.

- Vi har fået lov at frasælge blokkene. Under den tidligere borgmester blev der sagt god for planen, men vi måtte sende det hele ind en gang til, og nu har politikerne igen givet grønt lys. Beboerne har også sagt ja til at sælge. Der er fuldkommen opbakning, siger Alice Søndergaard Jarndorf, bestyrelsesformand i Hundested Almennyttige boligselskab, til Frederiksborg Amts Avis.

Efter flere år med skrantende økonomi i det almene boligbyggeri besluttede byrådet i 2011 en helhedsplan for Høje Tøpholm. Den skulle udmunde i, at alle boligblokkene blev revet ned frem mod år 2030. Det første skridt på vejen blev taget i 2014, da et fælleshus og 98 boliger - svarende til ni blokke - blev fjernet fra jordens overflade, men de seneste år er afviklingen af området gået i retning af salg frem for nedrivning.

I 2018 blev tre boligblokke - cirka 54 lejligheder - sat til salg og opkøbt af private investorer, og i følge Frederiksborg Amts Avis står samme selskab nu på spring til at købe de cirka 52 boliger, som ellers skulle rives ned. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra selskabet.

- Vi har kun haft nedrivninger én gang og ellers har vi frasolgt bygninger, og det er vi glade for. Vi har brug for lejlighederne, og beboerne ville blive kede af det, hvis de skulle rives ned. Nu får de mulighed for at blive boende på samme vilkår til de selv fraflytter, modsat de beboer som blev flyttet, da man rev boligblokke ned i 2014, siger Alice Søndergaard Jarndorf.

Halsnæs Kommune har ikke ønsket at kommentere sagen på grund af igangværende forhandlinger om boligblokkene, og ingen af de adspurgte politikere har ønsket at udtale sig, da sagen stadig står på den lukkede dagsorden.

