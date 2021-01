Boldbane pløjet op af biler

To biler kørte onsdag aften ræs på Vinderød Privatskoles boldbane og efterlod banen i voldsomt hærget tilstand. I følge Nordsjællands Politi er tre fjerdele af banen blevet pløjet op af bilernes vilde kørsel.

De to chauffører kan nu se frem til en snak med politiet. Et forbipasserende vidne så nemlig hændelsen og noterede sig registringsnumrene på de to biler. De er nu videregivet til politiet i forbindelse med anmeldelsen af episoden.