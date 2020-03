Bog om Warrer-familien og det gamle Hundested

Havde det ikke været for et tilfældigt møde på et gæstgiveri nær hovedbanegården i København, så var der ikke blevet et købmandsdynasti Warrer i Hundested.

Jacob Warrer (1844-1927) var skibsfører på Fanø og besluttede sig i 1882 for at tage til Sverige for at købe et nyt skib. Da han på den lange rejse fra vesat til øst ikke kunne nå et tog videre fra København til Helsingør, tog han en overnatning på Hotel Knabstedsgaard i Vester Voldgade. Her kom han i restauranten til at sidde ved samme bord som Lynæs-købmand Chresten Petersen og dennes søn. De fortalte at der var en købmandsforretning til salg i Hundested, og det endte med at Jacob Warrer valgte at »gå i land« og købe forreningen i marts 1883, hvorefter familien brød op fra Nordby på Fanø og flyttede til det nordsjællandske.