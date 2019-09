Børnerettigheder bliver skolens grundlov: Bliver UNICEF-skole

Hundested Skole og Malene Nyenstad starter officielt sin rejse mod at gøre principperne i FN?s Børnekonvention til rettesnoren for hele skolens hverdag den 12. september Foto: Kasper Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 04. september 2019

Fremover vil Hundested Skole basere sine værdier og principper på FN's Børnekonvention. Det handler derfor om tryghed, engagement og trivsel for det enkelte barn, når Hundested Skole i efteråret bliver en af blot 48 UNICEF-rettighedsskoler i Danmark. Det er nemlig vigtigt, at børn kender deres rettigheder, er kompetente til at løse konflikter og oplever medbestemmelse over eget liv.

Sådan lyder budskabet fra skoleleder Malene Nyenstad, der nu vil forme den nordsjællandske skoles hverdag efter principperne i FN's Børnekonvention.

- Vi glæder os alle til for alvor at komme i gang med arbejdet med at blive rettighedsskole. Ved vores første workshop med medarbejderne var det fantastisk at se det lys, det tændte i deres øjne. Jeg er stolt over at være på en skole, hvor der er så stort fokus den enkeltes trivsel både fagligt og socialt, siger Malene Nyenstad.

Ifølge skolelederen er arbejdet med rettighederne både vigtigt for trivslen eleverne imellem og trivslen mellem elever og ansatte, og der er stor interesse for at projektet med at gøre Børnekonventionen til en slags grundlov for lærere og elever på Hundested Skole.

Konkret indebærer skiftet til rettighedsskole, at børnene arbejder intensivt med de rettigheder, som er forankret i Børnekonventionen, og især at eleverne inddrages i arbejdet for at forbedre trivslen på skolen. Samtidig skal der nedsættes et rettighedsråd på skolen bestående af elever, forældre, medarbejdere og ledelse, som bliver det styrende organ i skolens forandringsproces.

Hundested Skole starter officielt sin rejse mod at gøre principperne i FN's Børnekonvention til rettesnoren for hele skolens hverdag den 12. september. Det bliver fejret med en samling for alle skolens elever og besøg fra UNICEF, som vil byde skolen velkommen i klubben af omkring 5.500 rettighedsskoler globalt set.