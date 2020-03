Det er mindst femte gang på en måned, at en mand har forsøgt at lokke børn med is og slik ved skoler i Halsnæs og Gribskov kommuner - seneste tilfælde er på Ølsted Skole Foto: Niels J. Larsen.

Børnelokker på spil ved skole: Lokkede dreng med slik

Halsnæs - 03. marts 2020 kl. 09:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fremmed mand opsøgte og tilbød slik til en dreng, der befandt sig i SFO på legepladsen ved Ølsted Skole. Drengen reagerede heldigvis fornuftigt og gik bort fra manden. Det fremgår af et brev, som Ølsted Skole har sendt ud til elevernes forældre.

Episoden fandt sted den 21. februar om eftermiddagen, og er i fredags blevet politianmeldt.

»Vi har fra Ølsted Skoles side reageret på sagen, så snart vi er blevet gjort bekendt med den, og vi er sammen med Halsnæs Kommune i fortsat dialog med Nordsjællands Politi om sagen«, lyder det i brevet.

Mindst femte gang Nordsjællands Politi bekræfter, at sagen er blevet anmeldt, og at de tidligere har fået flere lignende anmeldelser.

- Vi har fået en flere henvendelser. Den seneste anmeldelse omhandler forholdet fra den 21. februar, som vi er i gang med at undersøge, siger Henriette Døssing, pressekonsulent ved Nordsjællands Politi.

Der har den seneste tid været flere lignende episoder på og ved skoler i Halsnæs og Gribskov kommuner - mindst fem i februar. Ved både Ramløse Skole, Nordstjerneskolen i Helsinge og Magleblikskolen i Frederiksværk har en mand i februar forsøgt at lokke børn med slik og is.

Skærpet opsyn Det har fået Halsnæs Kommune til at skærpe opmærksomheden på alle skoler. Det skete allerede efter episoden på Magleblik Skole i starten af februar.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi ikke vil acceptere, at vores børn bliver kontaktet af voksne, de ikke kender. Derfor har vi, i lyset af de sager der har været, skærpet opmærksomheden på alle vores skoler - bl.a. i form af øget overvågning af skolernes udearelaer. Samtidig er vi løbende i dialog med Politiet om de sager, der har været, og hvad vi kan gøre yderligere for at forebygge at de opstår, siger Niels Milo Poulsen, direktør i Halsnæs Kommune.

Den skærpede fokus fremgår også i brevet fra Ølsted Skole.

»På den baggrund har Ølsted Skole allerede etableret et skærpet opsyn med udearealerne. Vi vil fortsat holde skarpt øje med uvelkomne personer på skolens område«, lyder det i brevet fra skolen.

Her opfordrer de desuden forældrene til at tage en snak derhjemme om, at man som barn ikke skal gå med voksne, man ikke kender.