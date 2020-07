Børne-cirkus og marked på Krudtværksplænen

I 2019 blev to fester til én på Krudtværksområdet i Frederiksværk, da efterårets Krudtværksfestival blev flyttet til foråret på datoen, hvor der en årrække var holdt Krudtværksmarked. I år blev der på grund af Corona nul festival i maj, men nu kommer der til at ske lidt på området lørdag 22. august.

- Vi laver et krudtværksmarked kun for børn, der kan få gratis stadepladser, og samtidig bliver der børnecirkus med Cirkus Belladonna, fortæller Henrik Olsen, formand for Krudtværksområdets Brugerforening, der har stået for festlighederne gennem de mange år.