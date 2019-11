Ingen boliger på Nordmolen, lyder det fra nogle, mens andre er mere åbne for ny plan. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Bølgerne går højt om Nordmolen

Halsnæs - 02. november 2019 kl. 04:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdagens nyhed om de nye planer for Nordmolen i Hundested, som havnen har drøftet med Halsnæs Kommune - og som et stort byrådsflertal formentlig vil bakke op om - har virkelig tændt op for debatten om havneområdet.

Siden Frederiksborg Amts Avis lagde nyheden ud på sn.dk og Facebook torsdag middag har et stort antal Hundested-borgere givet deres mening til kende, særligt på Facebook-gruppen 3390 Hundested. De fleste giver et »like« med tommelfingeren op, men omkring 25 reaktioner er vrede og ca. et dusin direkte kede af det.

»Ingen boliger på nordmolen så er den ikke længere..!!! Andet er velkommen men bolig gir kun problemer måske ikke i starten men det kommer... spørg både Frederikssund og Holbæk...,« lyder en kommentar fra Thomas Storm Christensen.

Mange andre giver udtryk for samme holdning og frygt for, at man ikke længere kan færdes i området og det bliver vanskeligere at finde parkeringspladser for strand- og havnegæster.

Hundested Havn I/S har efter en række møder med borgmester Steffen Jensen (S) og den kommunale forvaltning fremlagt et forslag for Nordmolen, der rummer en kombination af boliger og erhverv. Tegningerne tæller i alt 10 bygninger, hvor de højeste bliver på 12 meter. Tidligere var den helt store diskussion om man skulle tillade et højhusbyggeri i syv etager, som kommuneplanen har givet mulighed for, men som et byrådsflertal har afvist.

Borgmester Steffen Jensen tilkendegiver at hans socialdemokratiske gruppe vil bakke op om det ny forslag, som også får støtte fra Venstre.

- Vi synes det er spændende med nyt projekt, der kan findes politisk flertal for, og det vil helt sikkert have vores opbakning. Det ligner slet ikke det seneste forslag med en ringmur omkring et lukket område, men vil være åbent også med offentlig adgang, og det er positivt, siger Michael Thomsen (V).

Eneste byrådsmedlem, der hidtil har ytret sig i Facebook-debatten, er Enhedslistens Thue Lundgaard som melder at forslaget ikke får støtte fra Enhedslisten.

I første omgang skal Udvalget og Miljø og Plan og herefter byrådet tage stilling til om man ud fra det ny skitseprojekt skal sætte gang i en lokalplan, der tillader byggeriet på Nordmolen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.