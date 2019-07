Løse hunde hærger Overdrev - Naturstyrelsen forsøger at få styr på det. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Bøder virker på hundeejere

Halsnæs - 16. juli 2019 kl. 19:34

Kampagne mod løse hunde har tilsyneladende haft effekt på Melby Overdrev, hvor sjældne fugle yngler.

Melby Overdrev med hede og den helt særlige vegetation er et paradis for relativt sjældne ynglende fugle.

Men - der er op til flere slanger i paradiset. Der er nemlig problemer med hunde og hård aktivitet i det naturskønne område, som benyttes af mange mennesker.

Naturstyrelsen har tidligere været ude for at advare mod den overdrevne cykling i området, som slider på naturen - og dette forår har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) lavet en kampagne for at få registreret områdets løse hunde - disse er der nemlig, vurderes det, alt for mange af - og det truer fuglearterne. Naturstyrelsen har længe haft sat skilte op, som advarer om, at man ikke må have løse hunde - men det respekteres i stigende grad ikke.

- Det er et stigende problem med antallet af hunde på Melby Overdrev og især antallet af løse hunde. Når du har besøgt Melby Overdrev, vil vi derfor bede dig om at indtaste antallet af løse hunde, antallet af hunde i snor og eventuelle bemærkninger, kan man læse på DOF's hjemmeside, hvor man skal logge sig ind som bruger for at kunne indtaste sin observation under »forstyrrelser«.

Blandt de specielle ynglefugle på Overdrevet er blandt andre Sortstrubet bynkefugl, Natravn, Hedelærke, Rødrygget tornskade og Vendehals. Markpiber er en mulig fremtidsart. Desuden raster der Småspover i sensommeren, storspove ses også og der findes mange hugorme i området.

En del af disse fugle bygger godt camouflerede reder på jorden, som er næsten umulige at se - selv på ganske kort afstand.

Yngletiden begynder allerede fra midt i marts og fuglene kan lægge æg og ruge ud ind i september måned. Melby Overdrev er også rasteplads under de store fugletræk for en lang række arter.

Naturstyrelsen er ifølge aftale med DOF oftere og mere synlige til stede og man anmelder overtrædelser til politiet i tilfælde, hvor der er løse hunde. Naturstyrelsen kan melde videre til politiet - og det kan koste over 2000 kroner ikke at have snor i sin hund.

Der findes i øvrigt et stykke hundeskov i nærheden, hvor de firbenede kan løbe frit - den ligger imellem den store parkeringsplads i Liseleje og Melby Overdrev. Man skal køre helt op i bunden af Lisehøjvej, hvor også den store parkeringsplads ligger.

Naturen er kulisse

Det er Christian Glahder, som er medlem af en ornitologisk forening, som har opfordret DOF til at tage sagen op.

- Jeg har fået melding fra Naturstyrelsen, som mener, det er blevet bedre med hundene. De har for ikke lang tid siden været deroppe og statueret eksempler - og der er faldet bøder. Det er åbenbart det, folk har respekt for, siger han.

Det koster 2000 i bøde med en løs hund.

- Nogen gange har man set fem hunde, der lukkes ud samtidig. Jeg ved ikke, om det måske er hundekenneler, eller folk bare er glade for hunde - så det er jo noget af en udskrivning, hvis man bliver fanget, siger Christian Glahder.

- Hundene forstyrrer simpelthen og skræmmer forældrefugle fra reden, der så er mere udsat for krager og rovfugle. Det ærgerlige er, at man fra statens side laver hundeskove - men at folk ikke bruger dem. De benytter de steder, hvor hunde skal være i snor. Man får mange historier, når man snakker med folk: at de andre hunde er for store og vilde for eksempel - og så vælger de Overdrevet. Andre mener, der er mere åbent og man kan se hunden .

Naturstyrelsen er opmærksom på Mountainbikes også .

- Jeg har set dem i klitterne, som bliver nedbrudt og dermed åbne for sandflugt. Naturen bliver lidt gjort til en kulisse, som mennesker skal have deres aktiviteter i - det er selvfølgelig også en aktivitet at kigge fugle - men mere stille end for eksempel løb og MTB, siger Christian Glahder, der er flyttet til Nordsjlælland fra det sydlige Sjælland.

- Især, synes jeg, det er her i Nordsjælland, det eksploderer med heste, hunde og mountainbikes. Rovfugle som hvepsevåger, Duehøg og havørn skal have store områder med ro - og det bliver efterhånden svært at finde i Nordsjælland.

Hvor mange hunde, der er registreret og hvornår, vil i slutningen af året blive offentliggjort på DOF's hjemmeside. DOF Nordsjælland vil også fremadrettet sætte fokus på andre områder som strande og skove, hvor man heller ikke må have hunde løs i højsæsonen.

Melby Overdrev udgør 145 hektar, det er hermed Sjællands største statsejede hede og fredet.