Liseleje Borgerforening og borgmester Steffen Jensen markerede at det blå flag er rejst på Liseleje strand. Foto: Niels J. Larsen

Artiklen: Blåt flag for badesæsonen

Blåt flag for badesæsonen

Med disse ord bød borgmester Steffen Jensen (S) officielt velkommen til sommeren på Liseleje strand, da han sammen med borgerforeningen markede at det blå flag er hejst på stranden.

Steffen Jensen benyttede lejligheden til at fortælle at han under Corona-nedlukningen i foråret tog sine børn med på en vandring langs kysten fra Hundested til Liseleje, og dermed placerede de tre steder hvpr der er strande med blåt flag som signal om ren badevand, toiletadgang, affaldsopsamling og livredderposter.