Se billedserie Bjørn Nørgaard har undervist ledige i montering af gasbeton, og det har vist sig så stor en succes, at alle syv kursister nu er i job eller virksomhedspraktik. Foto: Joachim Christensen Foto: unknown

Bjørn havde syv ledige på kursus: Nu er de i arbejde

Halsnæs - 18. juli 2019 kl. 07:09 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan du montere gasbeton, så er chancerne for, at du går ledig minimal. For det er der ikke mange, der kan, og branchen skriger derfor på arbejdskraft.

Er du til gengæld ledig og har mod på at skifte branche, så er her en god mulighed for at finde arbejde. Det har Halsnæs Kommune og Nordsjællands Rekrutteringsservice indset, og de har derfor arrangeret kurser, der skal opkvalificere ledige.

Bjørn Nørgaard, der er indehaver af firmaet Elementmontøren i Kregme, har for nylig undervist syv ledige i montering af gasbeton - eller porebeton som det retteligt hedder blandt fagmænd.

Alle syv, hvoraf nogle havde været ledige i flere år, er siden kommet i enten job eller virksomhedspraktik, fortæller Bjørn Nørgaard. Han er glad for at have kunnet hjælpe dem.

- Det har været enormt givende for mig. Det var fedt at se, man rykkede dem personligt, siger han.

Der er ingen formel uddannelse som porebetonmontør i Danmark, og det kan være en del af forklaringen på, at efterspørgslen på ny arbejdskraft er så stor.

Bjørn Nørgaard kalder det en opsamlingsbranche, som man kommer ind i ved en tilfældiged. Det gjorde han selv, og i Halsnæs er der generelt mange montører, fordi der tidligere var en gasbetonfabrik i Ølsted.

For tiden skyder byggerier i særligt København og Hillerød op med korte mellemrum, og gasbeton, der ellers har haft et kedeligt ry, er et særdeles populært materiale til at bygge vægge i. Det er let, relativt billigt og nemt at arbejde med. I Frederiksværk er Peder Falstersvej et eksempel på nybyggeri med gasbeton.

Derfor vurderer Bjørn Nørgaard, at hans og hans kolleger i branchen let kunne have mange flere ansatte.

- Jeg siger selv nej til at byde på 100 boliger om ugen, siger han.

Det giver derfor sig selv, at et kursus hvor syv bliver oplært og får basisviden på én gang er mere effektivt, end hvis hver virksomhed selv skal tage dem ind enkeltvis. Samtidig har kursisterne fået chancen for at snuse til faget på forhånd.

Selve kurset foregik på Erhvervsskolen EsNord i Hillerød og havde deltagelse af ledige på kontanthjælp eller dagpenge. På forhånd kunne Bjørn Nørgaard frygte for engagementet, og han var også selv i tvivl, om han kunne lide at undervise 12 dage i træk fremfor at arbejde på byggepladser.

Det blev dog hurtigt gjort til skamme.

- Mange kom med en skepsis, men de var alle interesserede i at fortsætte. Det var nogle enormt glade drenge. Jeg var selv bekymret inden, men jeg blev positivt overrasket. Der var ikke en eneste fraværsdag, siger han.

Det må være at betragte som en succes også for de jobcentre, der ikke altid er vant til at få strålende feedback fra ledige, der kommer i forskellige tilbud.

- Jeg tror, det handler om, at de bliver behandlet på den rigtige måde. Succesen her er, at ingen er tvunget. Kurset var frivilligt, og det viser, at folk gerne vil det, siger Bjørn Nørgaard.

De syv kursister var alle interesserede i at komme til at arbejde for Bjørn Nørgaards virksomhed, men det var ikke nødvendigvis for selv at kapre regionens arbejdskraft, at han sagde ja til at undervise.

Han har oprettet et netværk for porebetonmontører på facebook og gennem sine kontakter fik han hurtigt afsat alle syv. Faktisk har han fået henvendelser fra firmaer over hele Sjælland, der efterspørger endnu mere arbejdskraft.

Bjørn Nørgaard håber derfor på, at kommuner og Nordsjællands Rekrutteringsservice får stablet endnu et kursus på benen til efteråret. Han er klar på at undervise endnu mere.