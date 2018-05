Send til din ven. X Artiklen: Bilvrag fundet i sø ved skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilvrag fundet i sø ved skole

Halsnæs - 24. maj 2018 kl. 14:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lave vandstand som følge af mange uger uden regn har - kombineret med armkræfter fra elever på Arresø Skole Magleblik - fået et gammelt bilvrag op til overfladen i den lille sø bagved skolen og Frederiksværk Hallen, hvor Snogbroen for et par år siden blev opsat.

Der er tale om en Opel Ascona 1,6 S, som på et tidspunkt er blevet dumpet i søen. Skoleleder på Arresø Skole Horst Obermann bekræfter at en lærer og elever i sidste uge har fået bundet et tov til bilen og forsøgt at trække den op. Tovet er nu bundet til et træ. mens godt en tredjedel af bilen stikker op af vandet.

Samtidig har skolen underrettet politiet om fundet. Den var forsynet med en nummerplade, som nu er fjernet, så det er muligt at spore en ejer af den vej.

Fundet er ivrigt blevet debatteret på Facebook »Halsnæs hjælp hinanden«. Her skrives det bl.a. at man mener at bilen har ligget der i mange år, hvad udseendet også tyder på. Nogle har været klar over, at den har ligget der, men én fortæller at der skal have ligget to biler.

Kun den ene er dog synlig - udover en cykel og et bildæk i den anden ende af søen, hvor de mange haletudser levet uforstyrret videre.

- Kan ikke mindes at der har været så lidt vand i søen i de 35 år hvor jeg er kommet der, lyder en Facebook-kommentar til den lave vandstand i søen.

Andre går mere op i, hvad søen skal kaldes. Mange hælder til navnet »Smørhullet«, mens mere officielle navne er Krebsesøen eller Snogesøen efter at »Snogbroen« blev sat op. I følge Google Maps bærer vandhullet navnet Kim Lystrup Sørensen sø.