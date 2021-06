Se billedserie Kivioq ankommer til Hundested. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder og video: Så kom Kivioq i havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder og video: Så kom Kivioq i havn

Halsnæs - 25. juni 2021 kl. 12:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fredag formiddag kl.10.00 anduvede det gode gamle træskib Kivioq Hundested havn efter at have krydset fjorden fra Rørvig på det sidste stykke af en sejlads over to døgn fra Gråsten.

Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib fra 1933 skal nu være »i pleje« hos Kivioqs Venner i Hundested mindst et år frem, og målet er i løbet af den tid at skaffe tilstrækkelige midler fra fonde m.v. til at overtaget skibet, så det får permanent havn i Hundested.

Kivioq ankommer samme dag som foreningen holder generalforsamling, hvor medlemmerne orienteres om det forestående arbejde.

- Der er stadig mange løse ender, men dem binder vi sammen, siger formand Aksel Bjørke.

Det handler nu om at få skibet klargjort og repareret. Det trænger til en tur på bedding for at blive rengjort. Foreningen søger folk med forstand på træskibe til at hjælpe med arbejdet, men trods det som forestår håber Aksel Bjørke og bestyrelsen at det bliver muligt at gennemføre nogle sejlture i år.

Kivioq med seks mand ombord - skipper Knud Erik Møller og yderligere tre sejlkyndige samt to »dæksdrenge« fra Kivioqs Venner - sejlede fra Gråsten onsdag kl.14.00.

- Det er gået fantastisk i det flottest tænkelige vejr. Onsdag aften kom vi til Svendborg til synet af sankthansbål og hyggede på havnen med andre sejlentusiaster, fortæller Aksel Bjørke

Nattesøvnen blev lidt forstyrret af festende studenter, og allerede kl. 05 torsdag morgen lagde man fra med kurs mod Sejerø.

- Vi passerede under Storebæltsbroen i det smukkeste solskin og spejlblankt vand og ankom til Havneby kl.18.30 om aftenen.

Fredag morgen kl. 7 blev kursen i lidt mere frisk vejr sat mod Hundested, hvor man lagde bag »Buller« ved Glassmedjen og beddingen, der er under renovering.

- Havnen har tilbudt os friplads i to år, hvor vi blot skal betale forbrug af strøm m.v. Vi har forlænget købsaftalen til 2022 med, hvor vi passer og vedligeholder skibet så længe. Hvis det ikke lykkes at skaffe midler til at overtage skibet, skal det sejles retur, når aftalen udløber, siger Aksel Bjørke.

Bestræbelserne for at få Kivioq fast til Hundested blev igangsat tilbage i 2016. Kivioq blev bygget som ekspeditionsfartøj til polarforskeren Knud Rasmussen i 1932-33 på Frederikssund skibsværft og var polarforskerens base under den 7. Thuleekspedition i 1933. Efter Knud Rasmussens død samme år blev Kivioq solgt til Geodætisk Institut og senere til Grønlands Geologiske Undersøgelser. De seneste ejere er Jutta Carstensen og Uwe Käding, som altså er parat til at sælge til Kivioqs Venner Hundested.

Se videoen her Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Træskibet Kivioqs ankommer til Halsnæs her i stedet