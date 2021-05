Klokken lidt over 12 kom der lys i lamperne i Kregmekrydset. Fotos: Thomas Quvang

Billeder og video: Kregmekrydset er åbnet

Vejdirektoratet havde bebudet åbning af det nye Kregmekryds uge 20 - "med forbehold for forsinkelser" - men tirsdag kl. 12 blev der endelig tændt for lamperne i den nye lysregulering.

"Vi holdt tidsplanen fint med hensyn til åbningen på Hillerødvej og Frederikssundsvej, og der vil gå endnu et par uger, inden Kappelhøjvej åbner," fortæller projektleder Dorte Hvid, Vejdirektoratet, og tilføjer at den intelligente styring af lysreguleringen først sættes i drift med åbningen af sidevejen Kappelhøjvej: "Det er et system med radar, der måler trafikstrømmen og styrer lysreguleringen."

Indtil videre reguleres trafikken med nogenlunde faste tidsintervaller i lyskrydset.

Arbejdet med ombygning fra rundkørsel til lyskryds startede sensommeren 2020, og Vejdirektoratet regner med at afslutte arbejdet på bl.a. tilstødende arealer og veje til sommer.