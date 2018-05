Se billedserie Krudtværkmarkedet afvikledes i det flotteste forårsvejr. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder og video: Hele Halsnæs hyggede sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder og video: Hele Halsnæs hyggede sig

Halsnæs - 05. maj 2018 kl. 17:37 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt er meget konkret ved det gamle på det traditionsrige krudtværksmarked.

Her er gamle fine sager til salg, her er veteranbrandbiler og dampmaskiner. Disse ligner de rene oldtidsfund, ikke at forveksle med publikum, som kommer i alle aldre og størrelser og fra hele oplandet. TimeWinder, veterantræffet, som finder sted i pinsen på Grønnessegaard, satte dog som noget relativt nyt sit markante præg på krudtværksmarkedet med store reklamer, udklædte ambassadører og dampmaskiner.

Men de allerfleste ting var, som de plejer at være: Skipper og formand for Arresøens M/S Frederikke, Erik Pedersen, var der selvfølgelig. Han havde overladt tjansen med at sejle det gode skib på årets første tur til en anden skipper. Imens tog han selv tørnen ved Frederikke-boden, som er et fast indslag på krudtværksmarkedet.

- Vi har haft 30 forhåndsbookinger på sæsonens tur i dag klokken 14, fortalte Erik Pedersen.

- Der er plads til 50, så det er mere end halvt fyldt op. Man har i et år kunnet booke on-line, og det har folk åbenbart fået øjnene op for nu.

Senere på lørdagen sejlede Frederikke ved et særarrangement - og også den slags har flere set muligheden for.

- Vi har haft forespørgsel på et bryllup ude midt på Arresøen. Men det bliver nok ikke til noget, fordi Frederikke allerede er booket den dag, siger Erik Pedersen.

Gæt engang Markedsdagen på krudtværksområdet er krydret med politik og musik - på store scene er det en hyldest til John Mogensen, der udfolder sig midt på dagen. Og så er de politiske partier klar med morgenfriske kandidater. Samt politiske bolscher, æbler med A'er og fadbamser.

Her er også konkurrencer - Danbolig har fyldt en lille bil op med balloner, som man skal gætte antallet af og de har nok det dyreste produkt, der er til salg på pladsen denne dag.

- Vi er her hvert år både forår og efterår og får god kontakt til kunderne og viser, vi er lokale, lyder det fra de to udsendte medarbejdere, Mads og Nathalie. De to har travlt med at styre de mange balloner, der indgår i konkurrencen.

Også Frederiksværk Møntforening har gang i en gætteleg. Her er et stort glas fyldt med gamle en-ører - men hvor mange? Der er fine vinpræmier til de dygtige gættere.

Møntforeningen har foreningshus på selve krudtværkområdet, så herfra hentes borde og stole ud til markedet - hvert år.

- Vi snakker med folk, så vurderer vi mønter, som folk kommer med og køber måske, fortæller Søren Aabjerg fra foreningen. Han er en af fire på morgenholdet. Senere kommer der flere til af de ialt 27 m lemmer, der er.

Og sådan er der noget for enhver smag - også i de mange madboder, hvor røgen fra grillkullene stiger til vejrs. Alt ved det gamle.