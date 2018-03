Send til din ven. X Artiklen: Billeder og video: Godt træk i træerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder og video: Godt træk i træerne

Halsnæs - 25. marts 2018 kl. 16:16 Af Niels Jørgen Larsen Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var forsigtige forårsfornemmelser, da næsten 100 frivillige trods de seneste ugers kulde og indstillingen af urene til sommertid mødte frem på Melby Overdrev for at deltage i det traditionsruge naturpleje-event Træk et træ,det første og største af slagsen, der blev holdt på 10. år i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs.

De fremmødte kunne varme sig med kakao, mens der blev holdt taler i anledning af det lille jubilæum, men alle var ivrige for at kaste sig ud i arbejdet for at fjerne de små rødgran, fyr og birk, som skyder op på området og truer med at ødelægge heden.

Det arbejde, der blev udført over fire timer søndag, svarer til hvad en mand kan udrette for Naturstyrelsen på en måned, og det gør at styrelsen kan frigøre ressourcer til andre opgaver.

