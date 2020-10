Billeder og video: Forslag om mange millioner kroner til smukt sjællandsk rev

- Regeringen har lagt op til at de såkaldte krigskasse skal bruges til at kickstarte økonomien. Vi mener der er brug for en grøn kickstart, så der gøres noget for klimaet i form af en førstegangsudgift som denne. Og vi vil arbejde for at etablere flere rev henad vejen til gavn for havmiljøet og naturformidling, siger folketingsmedlem Trine Torp (SF) og henviser til partiets udmelding i sidste uge i Frederiksborg Amts Avis om at give tilbage med kompensation til havet i forbindelse med sandfodringsprojektet langs Nordkysten.