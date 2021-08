Billeder: »Vores Hus« fejrer sølvbryllup

Se billedserie Kulturhuset i Halsnæs, Gjethusets 25 år som kulturhus blev fejret fredag. Foto: Kenn Thomsen

Halsnæs - 29. august 2021 kl. 15:39 Af Niels Jørgen Larsen

- Gjethuset er i sandhed blevet vores hus, flere generationer er kommet her, nogen er vokset op med huset som det er nu og vi andre som kan huske hvordan det var inden, glæder os.

Halsnæs Kommunes »kultur-Mama« Helle Lunderød (S) - formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og tidlige bestyrelsesformand i Gjethuset - brugte i sin taleved fredagens reception flere gange udtrykket »vores hus« om det kulturelle fyrtårn i Halsnæs, de 260 år gamle mure i Frederiksværks centrum, hvor man fredag kunne fejre 25 års jubilæum som kulturhus.

At Gjethuset er blevet fællesskabets hus, et sted for alle, gik også igen i de øvrige taler til jubilæumsreceptionen. Som Helle Lunderød også udtrykte det:

- Alle der kommer i Gjethuset i dag får en særlig oplevelse. I vores kulturelle liv i Halsnæs Kommune er Gjethuset et kraftcentrum, det fyrtårn som sætter niveauet for kunst- og kultur-oplevelser, af stor kvalitet - der er for alle.

Hun hyldede i sin tale de personer som så visionen for sig, da Gjethuset lå som en ruin og turde realisere drømmen om at genskabe et hus med en kulturarv med lokal, national og internationale betydning. Og nævnte vanskelighederne undervejs med en indenrigsminister og tidligere borgmester i nabokommunen Helsinge, Thor Pedersen (V), der ikke mente at man kunne tillade sig at drømme så stort i Frederiksværk.

- Det handler om mod og drømme. Det handler om fællesskab og forankring. Det handler om muligheder og fundament. Alt det så de aktive ildsjæle med Frode (Behrndtz, borgmester, red.) i spidsen, sagde Helle Lunderød.

Borgmester Steffen Jensen (S) fremhævede Gjethusets DNA og kaldte det Nordsjællands smukkeste kulturhus.

- Det er en oplevelse i sig selv at være her, de ydre rammer sætter en fantastisk stemning, men det er ikke det hele. Gjethust rummer kulturel mangfoldighed, et kulturhus for alle, sagde han.

Han takkede samtidig for at det havde været muligt at anvende Gjethuset som testcenter i et halvt og håbede at mange at de som kom for at få en pind i næsen havde opdaget Gjethuset og ville komme igen til mere spændende oplevelser.

Bestyrelsesformand for Gjethusets fond Ivor Palmer Jørgensen brugte udtrykket sølvbryllup om 25 års jubilæet i »vores hus« og takkede for den støtte Halsnæs Kpommune gennem mange år har givet kukturen og fremhævede den bredde der er i Gjethusets mange tilbud til børn, unge, voksne og modent publikum.

- Bestyrelsen lever stille i kulissen, men en styrket økonomi har de seneste fire år været vores prioritet. Derfor har vi trods Corona nu et godt afsæt og vi håber publikum vender tilbage. Samtidig er vi klar til at genoptage visionsarbejdet fra før Corona.

Leder at Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen gennem de seneste fire år slog fast at det var det indholdet af huset - det som sker mellem mennesker - man fejrede med jubilæet og fremhævede at det de seneste år havde handlet om at rydde op i økonomien og skabe nye relationer til omverdenen.

- Den gode nyhed er at vi klarer os igennem. Med rettidig omhu holder vi skindet på næsen, der er udgangspunkt for god fremtid. Det skal nok gå, lød det fra Ulrik Münster-Swendsen.