Billeder: Vidunderlig verden i sand

Det er Corona-situationen, der har udskudt åbningen, men trods denne er det lykkedes at få kunstnerne til landet. Og en af dem, amerikanske Sue Macgrew, kan måske opleves flere dage på pladsen, da hun har problemer med at komme hjem til USA fordi mange flyafgange er aflyst.

Udstillingen åbnede i lettere bygevejr fredag formiddag, men arrangør af sandskulpturfestivalen Christian Warrer glæder sig over, at det har været godt vejr, mens kunstnerne har arbejdet.

Indenfor i hallen er kunstnerne igang med at skabe små meget detaljerede mikro-kunstværker som et nyt tiltag ved udstillingen. Det er særligt her man kan møde dem de kommende da, da de store udendørs værker er ved at være færdiggjort.

Det gælder således tjekken Radovan Zivnys hyldest til Hundested strand, hvor han for første gang følte sig fri efter en lang periode med begrænset personlig frihed under Corona-krisen. Med Italien som et af de hårdest ramte lande er det også naturligt for italienske Leonárdo Ugolini at lave en skulptur med relation til COVID-19. Han vil bekæmpe Coronavirus med sin iRobot, hvor publikum kan træde op i skulpturen og blive fotograferet som robot, rummand eller Corona-bekæmper.